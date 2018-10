7Levels ma zabezpieczone środki na dokończenie i marketing nowej gry



Poznań, 15.10.2018 (ISBnews) - 7Levels ma zabezpieczone środki finansowe na zakończenie i marketing nowej gry, poinformował ISBnews wiceprezes Krzysztof Król. Podtrzymał plan premiery na ok. połowę przyszłego roku.

„Nowy projekt 7Levels, czyli platformowo - przygodowa gra akcji, planowana jest na połowę przyszłego roku. Długość gry będzie podobna jak Castle of Heart. Będzie jednak więcej poziomów i inny klimat niż CoH. Gotowy jest zaawansowany prototyp, prezentujemy go potencjalnym wydawcom" - powiedział ISBnews Król podczas Poznań Game Arena.

Dodał, że spółka powiększyła zespół w związku z nowym projektem - w studio aktualnie pracuje 11 osób plus 4-5 zdalnie.

„Mamy zabezpieczone fundusze na skończenie produkcji nowej gry, marketing i jeszcze nam zostanie. Chodzi tylko o pieniądze z oferty publicznej na giełdzie, nie licząc przychodów ze sprzedaży" - zaznaczył wiceprezes.

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo specjalizujący się w produkcji gier platformowych.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)