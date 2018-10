7Levels liczy na skokowy wzrost dzięki premierze Castle of Heart w Japonii



Poznań, 15.10.2018 (ISBnews) - 7Levels liczy na skokowy wzrost przychodów po aktualizacji gry „Castle of Heart" i premierze w Japonii zaplanowanej wstępnie na grudzień, poinformował ISBnews wiceprezes Krzysztof Król.

„Poznań Game Arena jest dobrą okazją, aby pokazać „Castle of Heart" polskim graczom. Zwłaszcza, że pod koniec października szykujemy publikację dużego update, a w grudniu wstępnie planujemy premierę gry w Japonii, ktora stanowi 30% rynku rynku Nintendo Switch. W związku z tymi dwoma wydarzeniami liczymy na skok przychodów ze sprzedaży gry" - poinformował ISBnews Król.

Aktualizacja jest efektem współpracy spółki ze społecznością Nintendo. Z kolei po zerwaniu umowy z Natsume Atari, która - jak wskazuje polska spółka - nie wywiązywała się z umowy, spółka szybko znalazła nowego wydawcę w Japonii - firmę Rainy Frog.

„Wstępnie premiera Castle of Heart planowana jest na grudzień tego roku. Cena gry w Kraju Kwitnącej Wiśni ustalona została na 1500 jenów" - podsumował Król.

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo, specjalizujący się w produkcji gier platformowych.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)