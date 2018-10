W efekcie bank centralny w Budapeszcie posiada 31,5 ton złota, co stanowi ok. 4,4 proc. wszystkich rezerw. Wartość ta wpisuje się w średnią dla krajów regionu.

Gyorgy Matolscy, szef banku centralnego, tłumaczył ten krok chęcią lepszego zabezpieczenia węgierskiego majątku oraz nawiązał do okresu średniowiecza, kiedy to Węgry były największym producentem złota w Europie. Dzięki ostatniej operacji węgierskie rezerwy złota wzrosły do prawie najwyższego poziomu od trzech dekad. Marton Nagy, zastępca szefa banku centralnego, odmówił komentarza, gdy zapytano go o to, czy całkowite rezerwy banku zwiększyły się.

Węgry to kolejny kraj Unii Europejskiej, który decyduje się na zakup kruszcu. Wcześniej na podobny krok zdecydowała się Polska, która w lipcu i w sierpniu kupiła ok. 9 ton złota. Rezerwy złota w bankach centralnych na całym świecie w ciągu ostatnich lat rosły, ale głównymi krajami, które inwestowały w sztabki, były Rosja, Chiny i Kazachstan.

Pomimo, że ostatni zakup to duża operacja z punktu widzenia Węgier, to kraj ten wciąż klasyfikuje się poza pierwszą 50. państw posiadających najwięcej złotego kruszcu. USA posiadają ok. 8133 tony złota, Rumunia oraz inne kraje regionu – ok. 104 tony. Rosja z kolei w tym roku co miesiąc kupowała 20 ton sztabek.

Ekonomiści tłumaczą ostatnie zakupy krajów regionu sytuacją na rynku – ceny złota bowiem spadły do najniższego poziomu od roku. Od cenowego dołka, który przypadł na połowę sierpnia, ceny wzrosły o ok. 6 proc. do poziomu 1228 dol. za uncję w Londynie.

„Przy poziomie złota niższym niż regionalna średnia, utrzymanie przez Węgry pewnego parytetu ma sens” – komentuje Gergely Palffy, analityk z Raiffeisen Bank International w Budapeszcie. „Dzisiejsze ogłoszenie banku centralnego będzie jednak miało niewielki wpływ na rynek” – dodaje analityk.

