Grupa Polimex-Mostostal rozmawia o realizacji pierwszych kontraktów w Niemczech



Siedlce, 18.10.2018 (ISBnews) - Grupa Polimex-Mostostal prowadzi rozmowy na temat nowych kontraktów zagranicznych - w Finlandii i na Węgrzech, a także rozmawia z kontrahentami na temat wejścia na nowy dla siebie rynek - do Niemiec, poinformował prezes Mostostalu-Polimex Krzysztof Figat.

"Mamy sporo pracy, jeśli chodzi o zagranicę, to jest głównie nasza spółka Naftoremont-Naftobudowa. […] Rozmawiamy o nowych kontraktach w Finlandii i na Węgrzech, patrzymy na Czechy. To są te rynki, na których jesteśmy. Chcemy wejść na rynek niemiecki, rozmawiamy z kontrahentami" - powiedział Figat dziennikarzom w kuluarach Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Siedlcach.

W raporcie półrocznym spółka podała, że w najbliższych latach Grupa Polimex-Mostostal zakłada budowę silnej pozycji w sektorze gazowym i chemicznym oraz umocnienie roli w sektorze paliwowym, jak również utrzymanie znaczącej pozycji za granicą w sektorze paliwowo-chemicznym. Jak podkreślono, mocną stroną Naftoremont-Naftobudowa są własne zdolności produkcyjne m.in.: rurociągów, pieców rafineryjnych i przemysłowych różnego typu oraz zbiorników magazynowych paliw ciekłych i stałych.

Polimex-Mostostal podał też w raporcie, że grupa planuje sukcesywny wzrost portfela projektów zagranicznych. W chwili obecnej grupa realizuje projekty m.in. w Belgii, Holandii, w Czechach, na Węgrzech i Finlandii.

Planowane zwiększenie portfela projektów zagranicznych obywać się będzie w szczególności w oparciu o istniejącą współpracę z międzynarodowymi koncernami paliwowymi w ramach realizowanych projektów oraz montaż konstrukcji stalowych.

"Jesteśmy aktywni, jeśli chodzi i oferowanie w Polsce. W dalszym ciągu widzimy tutaj przyszłość. Jesteśmy na krótkiej liście, jeśli chodzi o blok w Puławach i mamy nadzieję na pozyskanie tego kontraktu" - powiedział także prezes.

Wskazał, że grupa zdaje sobie sprawę, że w Polsce nie będzie już dużych inwestycji o strategicznym znaczeniu, dlatego dostosowuje jej model funkcjonowania do mniejszych kontraktów.

"Jeśli chodzi o portfel zamówień, rok 2018 mamy zamknięty, oferujemy w tej chwili rok 2019; będzie to dość ciężki rok, dlatego że mniej rafinerii ma zaplanowane dłuższe postoje remontowe. Ale są przetargi na zbiorniki i rurociągi - liczymy, że coś z tego tortu dla Polimeksu się znajdzie" - dodał Figat.

Grupa planuje intensywny rozwój w czterech głównych obszarach: 1) energetyka; 2) nafta, chemia, gaz; 3) budownictwo przemysłowe oraz 4) produkcja, jak podkreślono w raporcie półrocznym.

Prezes opowiedział się także za waloryzacją cen materiałów budowlanych w kontraktach.

"Dzisiaj wszyscy mają problemy z rentownością, ale to dotyczy przede wszystkim starych kontraktów. Oferty były przygotowywane w 2015 r., umowy w 2016 r. czy 2017 r., a dziś, w 2018 r. mamy zupełnie inne ceny, jeśli chodzi o beton czy stal. To jest problem całej branży budowlanej i myślę, że należy się pochylić nad waloryzacją cen w kontraktach, przynajmniej jeśli chodzi o surowce" - powiedział Figat.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 2,42 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)