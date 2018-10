Jak poinformował PAP w czwartek rzecznik prokuratury Krzysztof Stodolny, Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wraz z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła śledztwo w sprawie tak zwanego znikającego podatnika.

Zarejestrowane na podstawione osoby spółki handlujące olejem opałowym, stwarzając pozory prowadzenia działalności gospodarczej, nie odprowadzały podatku VAT doprowadzając Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem - podali śledczy.

W tej sprawie prokurator okręgowy w Olsztynie oskarżył 42-letniego Dominika B. i 52-letniego Wojciecha Z. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w okresie od lutego 2014 do połowy maja 2015. Według śledczych grupa popełniała przestępstwa skarbowe oraz doprowadziła w okresie od lutego 2014 do końca listopada 2014 do niekorzystanego rozporządzeniem mieniem Skarbu Państwa w kwocie ponad 23 mln zł, przedkładając poświadczających nieprawdę faktury VAT.

Podobne zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia 23 mln zł usłyszał 29-letni Emil Z. Ponadto mężczyźni zostali oskarżeni o pranie brudnych pieniędzy.

Dominik B. od marca 2017 r. przebywa w areszcie.

Prokurator oskarżył jeszcze 7 mężczyzn o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i dokonanie wyłudzeń podatku VAT w kwotach od kilkuset tysięcy zł do prawie 10 mln zł. Prokurator zabezpieczył na poczet przyszłych kar i środków karnych mienie o wartości przekraczającej 10 mln zł.

Za przestępstwa, które zarzuca podejrzanym prokuratura grozi nawet 10 lat więzienia.