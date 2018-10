Nextbike ma najlepszą ofertę na system rowerów publicznych we Wrocławiu



Warszawa, 19.10.2018 (ISBnews) - Oferta Nextbike została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na uruchomienie oraz kompleksową eksploatację samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu, prowadzonym przez Gminę Wrocław. Cena zaoferowana przez Nextbike za realizację zamówienia podstawowego wynosi 20,53 mln zł brutto.

"Zamówienie obejmuje dostarczenie, uruchomienie oraz kompleksową obsługę systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego składającego się docelowo z 220 stacji, 2200 rowerów czwartej generacji oraz 65 rowerów specjalnych (6 rowerów typu cargo, 35 rowerów dziecięcych, 6 rowerów typu tandem, 6 rowerów elektrycznych, 10 rowerów typu składak oraz 2 rowery typu handbike)" - czytamy w komunikacie.

Uruchomienie I etapu systemu w zakresie 100 stacji, 1 000 rowerów standardowych i 65 rowerów specjalnych nastąpić ma w terminie do 1 marca 2019 roku, uruchomienie II etapu w zakresie 100 stacji, 1 000 rowerów - w terminie do 1 czerwca 2019 roku. Ponadto, w ramach kryteriów oceny ofert, spółka zadeklarowała dostarczenie i obsługę dodatkowych 20 stacji i 200 rowerów, które uruchomione zostaną w terminie do 29 lutego 2020 roku, wskazano również.

Oferta Nexbike byłą jedyną złożoną w postępowaniu.

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2017 r.

(ISBnews)