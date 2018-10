Trybunału Sprawiedliwości UE zdecydował o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. TSUE przychylił się w pełni do wniosku Komisji Europejskiej w tej sprawie. Chce m.in. przywrócenia wysłanych na emeryturę sędziów.

"My jesteśmy członkami Unii Europejskiej i będziemy przestrzegać prawa Unii Europejskiej" - zapewnił prezes PiS. "Ale będziemy oczywiście korzystali z naszych praw - mamy prawo do odwołania" - zaznaczył. "To jest wstępna decyzja - jednoosobowa decyzja wiceprezesa (TSUE - PAP); będziemy się od niej odwoływali" - zapowiedział Kaczyński.

"Będziemy robili wszystko to, co robią normalne, broniące swoich interesów państwa europejskie, ale w ramach prawa europejskiego i przy założeniu, że prawo europejskie jest obowiązujące wobec wszystkich państw, które są członkami Unii Europejskiej" - mówił polityk podczas wiecu wyborczego PiS w Zamościu.

"Myśmy podpisali traktaty i będziemy ich przestrzegać, ale - powtarzam - będziemy też bronić naszych interesów" - oświadczył szef PiS.

>>> Czytaj też: TSUE nakazuje natychmiastowe zawieszenie ustawy o SN. Premier: Ustosunkujemy się do tego