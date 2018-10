Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,26 proc. do 25.444,34 pkt.

Indeks S&P 500 stracił 0,04 proc. i wyniósł 2.767,78 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w dół o 0,48 proc. do 7,449,03 pkt.

Największe wzrosty odnotował w piątek sektor dóbr podstawowych, w ślad za solidnymi wynikami Procter&Gamble.

Walory P&G zdrożały w piątek o ok. 8 proc. po tym, jak firma zaraportowała najmocniejszy wzrost sprzedaży od 5 lat i 12-proc. zwyżkę rdr przychodów netto w I kw. roku obrotowego.

PayPal zyskał ok. 9 proc. po podaniu wyższych od oczekiwań przychodów i zysku na akcję.

Gigant chemiczny DowDuPont stracił niecałe 2 proc. po zaraportowaniu odpisu rzędu 4,6 mld USD.

Akcje AIG przecenione zostały o niemal 3 proc. Spółka poinformowała o stracie przed opodatkowaniem na poziomie 1,5-1,7 mld USD z uwagi na odpisy na katastrofy.

Inwestorów mocno zawiodły finansowe komentarze PayPal pod adresem byłej spółki-matki, czyli eBay, co pchnęło w dół kurs drugiej z firm o niemal 9 proc. PayPal zaraportował, że jego wolumen sprzedaży na eBay Marketplace wzrósł o 3 proc. rdr, o 50 proc. mniej niż w pierwszych dwóch kwartałach 2018 r.

Ponad 80 proc. spółek notowanych na S&P 500, które do tej pory podały wyniki (15 proc. indeksu) przebiło rynkowe prognozy zysków.

W kolejnym tygodniu uwaga skupić się może na wynikach spółek z sektora technologicznego, kiedy to raporty zaprezentują m.in. Alphabet, Intel, Verizon, Microsoft, Twitter.

Wskaźniki finansowe przedstawią także m.in. Ford, Volkswagen, Lockheed Martin, Boeing, McDonald’s, United Technologies, Caterpillar, czy Halliburton.

Dolar stracił w piątek wobec koszyka walut 0,2 proc. do 95,728 pkt.

Kurs EUR/USD wzrósł o 0,5 proc. do 1,15.

Kwotowanie USD/JPY wzrosło o 0,3 proc. do 112,5.

Brytyjski funt umocnił się o 0,4 proc. do 1,306/USD.

Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła o 2 pb. do 3,20 proc.

Z odczytów danych makro - gorzej od oczekiwań wypadł amerykański rynek nieruchomości. Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA spadła do najniższego poziomu od trzech lat. We wrześniu sprzedaż wyniosła 5,15 mln rdr wobec 5,33 mln w sierpniu. Oczekiwano wskazania na poziomie 5,29 mln.

Rezerwa Federalna monitoruje potencjalny wpływ napięć geopolitycznych USA-Arabia Saudyjska na rynek ropy naftowej po zniknięciu saudyjskiego dziennikarza J. Khashoggiego - powiedział w piątek Raphael Bostic, prezes Fed z Atlanty.

Ceny ropy WTI na NYMEX zdrożały w piątek o 0,7 proc. do 69,1 USD za baryłkę, a Brent w Londynie o 0,3 proc. do 79,7 dolarów za baryłkę.

NIEOCZEKIWANY SPADEK INFLACJI W KANADZIE

Inflacja w Kanadzie niespodziewanie obniżyła się we wrześniu do 2,2 proc. rdr wobec 2,8 proc. w sierpniu. Rynek szacował, że inflacja wyniesie 2,7 proc. Według komentatorów rynkowych wcześniejszy wzrost inflacji CPI (w lipcu wyniosła 3 proc.) mógł wynikać z wysokich cen benzyny, które przekładały się na rosnące koszty transportu.

Bank Kanady 24 października ma podjąć decyzję ws. stóp procentowych – rynek oczekuje wzrostu stóp proc. o 25 pb do 1,75 proc.

Kwotowanie USD/CAD wzrosło o 0,2 proc. do 1,311.

UE TONUJE STANOWISKO WOBEC WŁOCH, JUŻ ZA TYDZIEŃ MOŻLIWA OBNIŻKA RATINGU

Komisarz do spraw ekonomicznych i finansowych UE Pierre Moscovici w piątek starał się łagodzić spór z włoskim rządem. Komisarz powiedział, że UE nie będzie ingerować we włoską politykę gospodarczą.

W reakcji na informację rentowność 10-letnich obligacji Włoch spadła o 12 pb do 3,59 proc., a spread pomiędzy 10-letnimi włoskimi obligacjami skarbowymi a 10-letnimi bundami spadł do 313 pb z 341 pb w ciągu dnia.

KE wysłała formalny list do ministra finansów Włoch, wyrażając swoje niezadowolenie z przesłanego przez ten kraj projektu budżetu na przyszły rok. To pierwszy formalny etap procedury, która może doprowadzić do odrzucenia planu finansowego Italii przez Brukselę.

Rząd włoski został skrytykowany w czwartek przez część przywódców unijnych za projekt budżetu. Zakłada on - jak daje do zrozumienia Bruksela - wskaźniki ekonomiczne niezgodne z unijnymi regulacjami.

Na przyszły piątek agencja S&P zaplanowała przegląd ratingu Włoch. Na rynku pojawiają się spekulacje, że ocena kredytowa kraju może zostać obniżona do poziomu o jeden stopień niższego niż "śmieciowy", co oznaczałoby cięcie ratingu o 2 stopnie.

Do końca października decyzję ws. ratingu Włoch ma przedstawić również agencja Moody's, która finalizuje proces przeglądu oceny kredutowej kraju pod kątem ewentualnej obniżki.

TARCIA WE WŁOSKIEJ KOALICJI

Niezależnie od konfliktu z UE, we włoskim rządzie trwają tarcia w sprawie obniżki podatków. Wicepremier Luigi Di Maio z Ruchu Pięciu Gwiazd oskarżył swojego odpowiednika Matteo Salviniego z Ligi o plany wprowadzenia dużo większych ulg podatkowych niż wcześniej zapowiadano.

Salvini odrzucił te oskarżenia, podkreślając, że nie ma zamiaru wprowadzać zwolnień podatkowych. Salvini dodał, że „niektórzy posłowie Ruchu Pięciu Gwiazd zachowują się, jakby byli w opozycji”.

Salvini udał się do Rzymu, by w sobotę przedyskutować nieporozumienia z koalicjantem.

UNIJNY SZCZYT BEZ PRZEŁOMU WS. BREXITU

Unijny negocjator wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty Michel Barnier oświadczył w piątek, że kwestia granicy między Irlandią a Irlandią Płn. może uniemożliwić zawarcie umowy z Londynem w sprawie Brexitu. Dodał, że porozumienie jest już w 90 proc. gotowe.

Prezes Banku Anglii Mark Carney poinformował w piątek, że brytyjski system bankowy jest w stanie udźwignąć znacznie trudniejszy kształt Brexitu od scenariusza bazowego (umowa z UE, "uporządkowany" Brexit). (PAP Biznes)