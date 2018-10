7Levels: Gra 'Castle of Heart' zadebiutuje w Japonii 29 listopada



Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Gra "Castle of Heart", autorstwa 7Levels, zadebiutuje na konsoli Nintendo Switch na rynku japońskim już 29 listopada 2018 r., podała spółka.

"Za wydanie, marketing i dystrybucję tytułu odpowiedzialna jest japońska spółka Rainy Frog. Cena gry została ustalona na poziomie 1 800 jenów, tj. na poziomie wyższym niż uprzednio ustalony z wydawcą" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej 7Levels wiceprezes Krzysztof Król poinformował ISBnews, że deweloper liczy na skokowy wzrost przychodów po aktualizacji gry "Castle of Heart" i premierze w Japonii.

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo, specjalizujący się w produkcji gier platformowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)