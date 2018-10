Pekao IB podpisuje umowę o współpracy z firmą doradztwa finansowego Lazard



Warszawa, 29.10.2018 (ISBnews) - Pekao Investment Banking i Lazard podpisują umowę o współpracy w celu lepszej obsługi klientów w Polsce. Umowa pozwoli Pekao IB poszerzyć swoją globalną sieć i doświadczenie branżowe poprzez ścisłą współpracę z Lazardem w zakresie wybranych dużych transakcji, podał Bank Pekao.

"Ta współpraca pozwoli Pekao IB wykorzystać pozycję lidera na rynku lokalnym i umocnić ją dzięki najlepszej światowej eksperckiej wiedzy i doświadczeniu oraz poszerzeniu relacji o nowe grupy globalnych inwestorów, którzy są coraz bardziej zainteresowani polskim rynkiem" - powiedział Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S.A., jedynego akcjonariusza Pekao IB.

"To kluczowy krok, stawiający nas na równi z najlepszymi globalnymi bankami inwestycyjnymi i pozwalający wejść na bardziej atrakcyjną część rynku" - podkreślił prezes.

"Lazard i Pekao będą dążyć do zidentyfikowania możliwości przejęć na całym świecie dla wiodących polskich firm. Pomożemy stworzyć regionalnych i światowych liderów wywodzących się z Polski, a także pomożemy polskim firmom pozyskać strategicznych partnerów z całego świata, by mogły zrealizować większe ambicje" - powiedział Bozidar Djelic, dyrektor zarządzający Lazard, odpowiedzialny za Europę Środkowo-Wschodnią.

Podpisanie porozumienia Pekao IB i Lazard o współpracy zaplanowano na 29 października podczas CEO Summit w Warszawie - ekskluzywnego spotkania prezesów i właścicieli firm zorganizowanego przez Bank Pekao i Atlantic Council, podano w komunikacie.

Lazard jest niezależną firmą doradztwa finansowego i zarządzania aktywami, z dużym doświadczeniem w zakresie fuzji i przejęć. Ma biura w 43 miastach w 27 krajach. Doradzała w 5 z 10 największych transakcji na świecie, ogłoszonych w 2018 roku i została wyróżniona nagrodą Euromoney za 2018 jako "World's Best Independent Investment Bank".

Pekao Investment Banking to jedna z największych firm bankowości inwestycyjnej w Polsce, zapewnia kompleksową obsługę transakcji M&A, ECM, DCM i doradztwo. Wybrana "Best Investment Bank in Poland" przez Global Finance w 2017 i 2018 roku, doradzała w ciągu ostatniej dekady w 67 transakcjach o łącznej wartości przekraczającej 6,8 mld euro, podano także w materiale.

Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)