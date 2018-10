PKN Orlen chce w przyszłym roku powiększyć sieć o ponad 24 stacje benzynowe



Warszawa, 29.10.2018 (ISBnews) - PKN Orlen chce, by w 2018 roku powstało łącznie ok. 24 nowe stacje benzynowe, a w 2019 r. więcej niż w tym, poinformował prezes Daniel Obajtek.

"Cały czas budujemy nowe stacje, w tym roku rekordowo. Sądzę, że dojdziemy do ok. 24 [nowych stacji własnych] w tym roku i mamy bardzo ambitne plany na kolejny rok" - powiedział Obajtek dziennikarzom.

Podkreślił, że spółka pozyskuje nowe stacje "wielotorowo".

"Postaramy się więcej niż w tym roku" - dodał prezes zapytany, ile nowych stacji własnych może powstać w 2019 r.

Koncern dysponuje siecią około 2 800 stacji paliw w Europie Środkowo-Wschodniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)