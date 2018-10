W 2018 r. wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło ponad 1,335 mln rolników.

"Do 26 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konta rolników 2,27 mld zł. Realizujemy założone tempo wypłat" - zaznaczył rzecznik Agencji Paweł Mucha rzecznik prasowy ARiMR.

Zaliczki wynoszą 70 proc. dopłat, są one wypłacane od 16 października. W pierwszej kolejności dostają je rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane tegoroczną suszą czy przez afrykański pomór świń (ASF).

Agencja realizuje także płatności pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020), a więc m.in. dla rolników gospodarujących w trudnych warunkach (tzw. ONW), a także tych, którzy przyjęli na siebie realizację działań rolnośrodowiskowych oraz prowadzących działania zalesieniowe. Dotychczas Agencja wypłaciła z tytułu ONW, płatności rolnośrodowiskowych i rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz zalesieniowych łącznie 361,68 mln zł.

Zaliczki będą wypłacane do końca listopada br. Agencja przeznaczy na to ponad 10 mld zł. Pozostała część dopłat bezpośrednich zostanie przekazana rolnikom od 1 grudnia do końca czerwca. Pula dopłat bezpośrednich za 2018 r. wynosi 14,8 mld zł. (PAP)

