Inpro zapowiada cztery nowe inwestycje na Pomorzu, sprzedaż w 2019 r.



Warszawa, 29.10.2018 (ISBnews) - Inpro zapowiada nowe inwestycje mieszkaniowe w Gdańsku, Gdyni, Rumi i Pruszczu Gdańskim, podała spółka. Sprzedaż lokali zaplanowano na 2019 rok.

"Nasze nowe osiedla będą budowane z myślą o różnorodnych potrzebach przyszłych lokatorów. Za szczególnie ważny atut naszych inwestycji uważam ich lokalizacje - naszym priorytetem jest zapewnienie przyszłym mieszkańcom komfortowych warunków mieszkalnych w otoczeniu natury, a jednocześnie z wysoce rozwiniętą infrastrukturą wokół i wygodnym dojazdem do pracy czy szkoły. Kolejne ważne dla nas punkty to efektywne gospodarowanie przestrzenią, dzięki któremu nasze osiedla to kompleksowe inwestycje z licznymi atrakcjami i udogodnieniami oraz projektowanie lokali mieszkalnych w sposób przemyślany - tak, aby przyszli mieszkańcy z łatwością je urządzili i szybko mogli się do nich wprowadzić" - powiedział dyrektor handlowy Inpro Rafał Zdebski, cytowany w komunikacie.

Osiedle Start powstanie w Gdańsku w dzielnicy Kokoszki. Inwestycja zlokalizowana będzie przy ulicy Nowatorów, w niedalekiej odległości od Obwodnicy Trójmiasta. Rozpoczęcie sprzedaży mieszkań w ramach ten inwestycji zaplanowano na wiosnę 2019 r., podano również.

"W gdyńskiej dzielnicy Karwiny przy ul. Fleszarowej-Muskat Inpro wybuduje rodzinne osiedle Zenit. [...] W Rumi przy ul. Jeziornej powstanie osiedle Ostoja" - czytamy dalej.

Kolejną inwestycją Inpro będzie osiedle Brawo w Pruszczu Gdańskim przy skrzyżowaniu ulic Domeyki i Strzeleckiego, wskazano także.

Firma Inpro działa na rynku trójmiejskim. W ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Jest notowana na GPW od 2011 r. Przedsprzedaż (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto) Inpro wyniosła 739 szt. w 2017 r.

