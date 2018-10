Najnowsza ofiara to osoba przygnieciona przez drzewo w czasie gwałtownej burzy koło Belluno w Wenecji Euganejskiej. Wiatr osiąga tam prędkość 130 kilometrów na godzinę. W regionie tym bez prądu jest 160 tysięcy użytkowników. Władze regionalne ogłosiły stan kryzysowy.

Z kolei w mieście Terracina w stołecznym regionie Lacjum w samochodzie zmiażdżonym przez drzewo przewrócone w trakcie wichury zginęła jedna osoba, a druga została ciężko ranna. W podobnym wypadku zginęły dwie osoby w aucie w rejonie miasta Frosinone w środkowej części kraju.

W Neapolu na południu 21-latek zginął na ulicy, gdy runęło na niego drzewo.

Natomiast trafiona przedmiotem w czasie trąby powietrznej kobieta zmarła koło Savony w Ligurii, na północy.

Z kilku regionów kraju napływają doniesienia o osobach zranionych przez upadające gałęzie i przewrócone drzewa.

Wywołały one poważne szkody w Rzymie, gdzie drugi dzień z rzędu wieje gwałtowny wiatr. Podobnie jak w poniedziałek, także we wtorek zamknięte będą wszystkie szkoły i uczelnie w Wiecznym Mieście w związku z możliwością dalszego pogorszenia się warunków atmosferycznych. Obrona Cywilna zaapelowała do rzymian o ograniczenie przemieszczania się po mieście do niezbędnego minimum.

Szkoły będą zamknięte we wtorek również w Neapolu, w Udine i wielu innych miastach.

MSW wezwało lokalne władze w kraju, by rozważyły też możliwość zamknięcia urzędów.

Częściowo sparaliżowany jest ruch drogowy w wielu regionach, a poważnie utrudniona komunikacja kolejowa. Na rzymskim dworcu Termini i w Mediolanie opóźnienia pociągów, także tych dużych prędkości, sięgają 200 minut.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)