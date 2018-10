PKO BP i PFR tworzą operatora krajowej chmury obliczeniowej, start w 2019 r.



Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski podpisał umowę z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) dotyczącą utworzenia polskiej chmury obliczeniowej, która będzie ważnym elementem rozwoju nie tylko sektora bankowego, ale i całej gospodarki. Jeśli spółka osiągnie sukces komercyjny, może być wprowadzona na GPW. Pierwsi klienci będą mogli korzystać z polskiej chmury w przyszłym roku, poinformowali przedstawiciele banku i funduszu.

"Tworzymy spółkę, w której jesteśmy równorzędnymi partnerami. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi instytucjami. Chcemy, by ta współpraca była bilateralna. Być może w przyszłości - jeśli będzie to duży sukces komercyjny - nie wykluczamy, że spółka byłaby notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych" - powiedział prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło podczas konferencji prasowej.

"Jest to przedsięwzięcie komercyjne, spółka będzie zarabiała pieniądze. Oczekiwany przez nas break even to między trzecim a piątym rokiem działania. Inwestycje kapitałowe z punktu widzenia obu instytucji nie będą duże" - dodał.

Chmura krajowa będzie dostarczała cyfrowe usługi przechowywania i przetwarzania danych dedykowane polskim przedsiębiorcom oraz administracji publicznej.

Plany zakładają, że spółka powstanie jeszcze w tym roku, a PKO BP i PFR obejmą w niej po 50% udziałów. W I kw. 2019 r. planowane jest zaoferowanie pierwszych usług typu IaaS i PaaS dla wybranych strategicznych klientów. W drugiej połowie 2019 r. roku pilotażowe usługi zostaną udostępnione szerszej grupie klientów, a pełna oferta dla wszystkich grup użytkowników będzie dostępna w 2020 roku.

"Jestem przekonany, że ta inicjatywa i usługi, które planujemy uruchomić w 2019 roku mogą być ważnym elementem rozwoju polskiej gospodarki. Te usługi są obecnie dostępne ze strony dużych międzynarodowych graczy. Te dane są za granicą, powoduje to też wyższy koszt. Stworzenie polskiej chmury obliczeniowej może uczynić proces cyfryzacji dużo bardziej bezpiecznym. Liczymy też na to, że te usługi będą tańsze" - powiedział prezes PFR Paweł Borys podczas konferencji.

Spółka będzie świadczyć kompleksowe usługi przechowywania i przetwarzania danych w modelu subskrypcyjnym. Zaoferuje usługi IaaS (ang. - Infrastructure as a Service), PaaS (ang. - Platform as a Service) oraz SaaS (ang. - Software as a Service). IaaS to usługi udostępnienia infrastruktury IT, w szczególności mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej. Chmura krajowa będzie także świadczyła usługi wsparcia, migracji oraz transformacji architektury IT, jak również usługi bezpieczeństwa zarówno dla przedsiębiorców, jak i instytucji publicznych.

Jak podkreślił wiceprezes PKO BP Adam Marciniak, rynek chmurowy jest wykorzystywany przez polskie firmy w zaledwie 10%, więc potencjał rozwoju jest bardzo duży. W Europie liderami w tym zakresie są kraje skandynawskie.

"Szacujemy, że wartość rynku usług chmurowych w samej Unii Europejskiej będzie na poziomie 40 mld euro w 2020 roku. W Polsce będzie to 24 mld zł w 2023 roku, co będzie stanowiło ok. 30% wszystkich wydatków na usługi i oprogramowania IT w naszej gospodarce. Szacuje się także, że 4,5 mld zł to potencjał rynku chmurowego w polskiej administracji" - powiedział wiceprezes.

Dodał, że światowe prognozy dla rynku usług chmurowych zakładają w najbliższych latach kilkudziesięcioprocentowe wzrosty - szczególnie dla usług IaaS oraz SaaS.

"Na rynku funkcjonuje model subskrypcyjny. Płaci się za moc obliczeniową, użytkowanie. W zależności od tego, jak dużo firm będzie korzystać z tych usług, koszty będą skalowane" - powiedział Marciniak, zapytany o koszt korzystania z polskiej chmury obliczeniowej przez MSP.

Dodał, że nowa spółka będzie bardzo otwarta na współpracę z już istniejącymi podmiotami, które mogą świadczyć usługi chmurowe.

"Mamy pozytywny feedback ze strony dostawców usług. To swego rodzaju platforma, która pozwoli je rozwijać. Nie zamykamy się na chmury globalne" - dodał.

Jak podkreślił wiceprezes, MSP to firmy, którym trudno przejść transformację cyfrową, ponieważ mają za małe zasoby, by rozbudować infrastrukturę technologiczną.

"Chmura obliczeniowa jest dla nich szansą dla przyspieszenia transformacji cyfrowej małych i średnich firm, co może je uczynić bardziej konkurencyjnymi" - podkreślił.

Głównym przedmiotem działalności PFR jest zarządzanie oraz kontrolowanie działalności podmiotów zależnych. Spółki kontrolowane przez wnioskodawcę prowadzą działalność na licznych rynkach, w tym w zakresie usług budowlanych, usług finansowych i bankowych, wydobycia węgla kamiennego, produkcji konstrukcji stalowych i części mechanicznych do silników, dystrybucji i obrotu energią elektryczną, usług informatycznych i telekomunikacyjnych.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)