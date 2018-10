Podpisanie umowy na dostawę śmigłowca odbyło się we wtorek po południu w Komendzie Głównej Straży Granicznej. Dokument podpisała zastępca komendanta SG płk Wioleta Gorzkowska. Jak poinformowała SG, przetarg na dostawę maszyny wygrała firma Heli Sp. z o.o. Invest Sp.

"Zgodnie z zapisami umowy dostawa śmigłowca powinna być zrealizowana do października 2019 roku" – powiedziała PAP ppor SG Agnieszka Golias. Śmigłowiec kosztuje 46,5 mln złotych brutto i jego zakup zostanie sfinansowany z "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2019".

Śmigłowiec, z którego będzie korzystać SG to nowoczesna maszyna w klasie średniej. "Jest wyposażony w dwa silniki turbinowe, nowoczesne wyposażenie pilotażowo-nawigacyjne, system obserwacji lotniczej, reflektor szperacz i specjalistyczne stanowisko dla operatorów systemów pokładowych. Wyposażenie śmigłowca w specjalistyczne systemy obserwacyjne jest niezbędne z uwagi na specyfikę realizowanych zadań" – podaje ppor Golias.

Lotnictwo SG prowadzi obserwacje zarówno wzdłuż granicy lądowej, jak i morskiej. Do ich głównych zadań należy przeciwdziałanie nielegalnej migracji i walka z przemytem. Statki powietrzne wykorzystywane są także we wspólnych operacjach koordynowanych przez Agencję FRONTEX. "W latach 2009-2017 lotnictwo SG zrealizowało we współpracy z Agencją FRONTEX w sumie 18 misji w ochronie zewnętrznych granic Unii Europejskiej. W tym roku odbyły się dwie takie misje" – poinformowała Golias.

Aktualnie Straż Graniczna posiada 13 statków powietrznych: 4 śmigłowce PZL-KANIA, śmigłowiec W-3AM Anakonda, samolot M28 Skytruck, samolot M20 Mewa, 4 samoloty PZL-104MF Wilga 2000 oraz 2 samoloty ASP S15-1 Stemme. Personel lotniczy LSG liczy łącznie 58 osób: 22 pilotów oraz 36 operatorów i mechaników.(PAP)

Autorzy: Hanna Złotorowicz, Marcin Chomiuk