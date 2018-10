Jerzy Wiśniewski został powołany na stanowisko prezesa Rafako



Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Rafako powołała Jerzego Wiśniewskiego na stanowisko prezesa z dniem 30 października, podała spółka. W skład zarządu na stanowiskach wiceprezesów wejdą również: Agnieszka Wasilewska–Semail oraz Jarosław Dusiło.

„Dokonane zmiany wynikają z realizacji przyjętej przez Rafako strategii. Zakłada ona długoterminowy wzrost wartości spółki poprzez budowę docelowo największej polskiej grupy inżynieryjno-technologicznej, liczącej się na rynkach zagranicznych, oferującej usługi generalnego wykonawstwa dla sektora energetycznego oraz branży ropy i gazu. Z dniem 30 października stanowisko prezesa zarządu Rafako obejmuje Jerzy Wiśniewski, który odpowiadać będzie za realizację strategii, która ma zapewnić budowanie wartości spółki" – czytamy w komunikacie.

Jerzy Wiśniewski, oprócz pełnienia funkcji prezesa Rafako, pozostaje prezesem spółki PBG, której jest założycielem i jednocześnie głównym akcjonariuszem.

Dotychczasowa prezes Agnieszka Wasilewska–Semail, została powołana na stanowisko wiceprezesa i będzie odpowiadała za kluczowy obszar działalności spółki – segment energetyki, jak również relacje z bankami. Wiceprezes Jarosław Dusiło będzie zarządzał obszarem wsparcia, podano także.

„Z pełnienia funkcji wiceprezesów zarządu rezygnacje złożyli: Tomasz Tomczak, Karol Sawicki i Edward Kasprzak. Zmiany organizacyjne w Rafako pozwolą efektywnie wykorzystać szerokie kompetencje spółki i grupy i ułatwią organizacji dostosowywanie się do zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym. Z jednej strony pozwolą na uproszczenie struktury zarządczej a z drugiej wpłyną na wzmocnienie kompetencji wykonawczych. W efekcie firma będzie bardziej konkurencyjna oraz będzie posiadała jeszcze większe zdolności zawiązywania sojuszy strategicznych. Podjęte decyzje są wynikiem realizacji strategii Spółki oraz konsekwencją wewnętrznej reorganizacji prowadzonej od 2016 roku. Jednym z głównych założeń strategii jest rozwój firmy jako generalnego wykonawcy w obu strategicznych obszarach działalności Rafako – tj. energetyki oraz ropy i gazu, który firma uznaje za rynek perspektywiczny" – czytamy dalej.

„Niekwestionowany, olbrzymi dorobek Rafako w budownictwie energetycznym, w tym zdobyte w ostatnich latach kompetencje generalnego wykonawcy oraz know-how w obszarze ropy i gazu umożliwią Rafako osiągać zakładane cele. Wykorzystując ten potencjał będziemy mogli ubiegać się o pozyskanie kluczowych projektów w obu segmentach działalności" – powiedział Wiśniewski, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że spółka stoi przed wielką szansą jako firma posiadająca własne, unikatowe technologie.

„Rafako jest jedyną polską firmą, która dysponuje samodzielnymi referencjami w zakresie wykonywania i modernizacji instalacji ograniczających emisję szkodliwych związków do środowiska, co umożliwia nam udział w ogromnym rynku związanym z modernizacjami i dostosowywaniem istniejących obiektów do nowych regulacji unijnych" – dodała Wasilewska – Semail, cytowana w komunikacie.

Z uwagi na konieczność wzmocnienia na poziomie operacyjnym zarówno obszaru realizacji kontraktów, jak również procesu pozyskiwania nowych projektów, dotychczasowi wiceprezesi pozostają w spółce i będą operacyjnie zarządzać odpowiednio: Edward Kasprzak - pionem projektów strategicznych, Karol Sawicki - pionem obiektów energetycznych a Tomasz Tomczak - pionem ochrony środowiska, wymieniono w informacji.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

