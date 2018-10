Santander Bank Polska podtrzymuje politykę dywidendową



Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - Santander Bank Polska podtrzymuje politykę dywidendową i będzie zmierzać do jej maksymalizacji, zadeklarował prezes Michał Gajewski.

"Podtrzymujemy naszą politykę dywidendową, będziemy płacili i będziemy ją maksymalizować, mamy część zysku zatrzymanego. Pozostaje kwestia jej wysokości, ale kończy się rok i dyskusja z KNF dopiero się odbędzie" - powiedział Gajewski podczas konferencji prasowej.

W kwietniu br. Prezes zapowiadał, że bank będzie dążył do maksymalizacji wypłaty dywidendy w kolejnych latach. Jak wówczas informował, po zakończeniu połączenia z Deutsche Bankiem Polska, bank będzie miał 1,5 mld zł niepodzielonego zysku z lat 2016 i 2017

Santander Bank Polska nie jest obecnie zainteresowany przejęciem eurobanku. "Nie ma takich planów" - powiedział Gajewski podczas dzisiejszej konferencji.

Santander Bank Polska ( d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)