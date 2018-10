Plan przewiduje działania w strefie najbardziej zagrożonej o promieniu 30 km od siłowni, czyli ewakuację mieszkańców, i działania zapobiegawcze w strefie o promieniu 100 km.

Wilno, oddalone od budowy elektrowni o 50 km, nie byłoby ewakuowane.

Opracowany plan przewiduje najgorszy scenariusz, czyli bardzo poważną awarię i niedogodne warunki meteorologiczne – silny wiatr ze wschodu na zachód.

Elektrownia budowana jest w Ostrowcu w obwodzie grodzieńskim na Białorusi według rosyjskiego projektu AES-2006. Będzie się składać z dwóch bloków energetycznych, każdy z reaktorem o mocy 1200 megawatów.

Według obecnych planów pierwszy blok ma zostać uruchomiony do końca 2019 r., a drugi rok później. W grudniu 2018 r. do Ostrowca ma trafić paliwo do pierwszego reaktora.

Wilno twierdzi, że budowana w pobliżu granicy Litwy siłownia to projekt polityczny Rosji, i zarzuca stronie białoruskiej, że nie dopełnia wymogów bezpieczeństwa.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)