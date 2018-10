11 bit studios: Premiera 'TWoM: Stories - The Last Broadcast' odbędzie się 14 XI



Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - 11 bit studios wprowadzi do sprzedaży dodatek do gry "This War of Mine" pod tytułem "TWoM: Stories – The Last Broadcast" 14 listopada br., podała spółka.

"Połączyliśmy siły z Meg Jayanth, autorką znaną między innymi ze stworzenia fabuły do wielokrotnie nagrodzonej gry '80 days', żeby razem wykreować nową opowieść w 'This War of Mine'" - powiedział prezes Grzegorz Miechowski, cytowany w komunikacie.

Cena nowego dodatku będzie wynosić 14,99 zł (3,99 USD/EUR). "TWoM: Stories – The Last Broadcast" będzie dostępny m.in na Steam, GOG.com, Humble Store.

Pierwszy dodatek do "TWoM" z serii "TWoM: Stories" zadebiutował 14 listopada 2017 r., przypomniano także.

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r.

(ISBnews)