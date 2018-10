Na zamknięciu w środę zwyżkowały wszystkie główne indeksy na GPW. WIG wzrósł o 1,3 proc. do poziomu 55.313 pkt., WIG20 poszedł w górę o 1,4 proc. do poziomu 2.152 pkt., mWIG40 zwiększył się o 1,3 proc. do poziomu 3.819 pkt., natomiast sWIG80 zwyżkował o 0,3 proc. do 10.969 pkt.

Obroty na GPW w środę były stosunkowo wysokie, wyniosły 1 mld zł, z czego 881 mln zł wygenerowały blue chipy.

"Od początku miesiąca mieliśmy silne spadki i tak naprawdę ostatnie kilka sesji przyniosły nadzieję na korekcyjne odbicie; od trzech sesji zwyżkujemy. Dzisiaj próbowaliśmy przełamać dość ważny opór w okolicy 2.150 pkt. Jak na razie nie udało się to, ale myślę, że kolejna próba jest całkiem prawdopodobna w przyszłym tygodniu" - powiedział Przemysław Smoliński, analityk techniczny DM PKO BP.

WIG20 w październiku spadł o 5,8 proc., mWIG40 zniżkował o 8,4 proc., sWIG80 spadł o 4,5 proc., natomiast cały WIG uległ przecenie 6,2 proc.

Według Smolińskiego przyszłe sesje będą zależały głównie od sentymentu na rynku amerykańskim.

"Sporo będzie zależało od tego, co się będzie działo na rynku amerykańskim. Trudno sobie wyobrazić, że będziemy silnie zwyżkować jeżeli tam tendencja spadkowa się utrzyma. Ale rynek amerykański jest już na tyle silnie wyprzedzany, że jest tam również dobra szansa na korekcyjne odbicie. (...) Z jednej strony jesteśmy po silnych miesięcznych spadkach, a z drugiej ostatnie sesje przynoszą nadzieję na rozpoczęcie korekcyjnych wzrostów" - dodał.

Wśród spółek WIG20 najmocniej zwyżkowały notowania JSW (+4,2 proc.), której kurs jest na najwyższym poziomie od 6 września.

PGE zyskała 3,1 proc. Spółka po zamknięciu sesji we wtorek podała szacunkowy zysk EBITDA w III kwartale, który wyniósł 1,47 mld zł i był zgodny z konsensusem. Analitycy uważają, że wstępne wyniki finansowe PGE za trzeci kwartał są dobre i powinny wspierać notowania spółki.

Santander Bank Polska wzrósł o 0,6 proc. Bank opublikował zysk netto za III kwartał, który okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków i wyniósł 495,4 mln zł. Analitycy oceniają, że wyniki są neutralne, zgodnie z przewidywaniami okazały się one słabe, przez wyższe koszty wynikające z przeprowadzonego rebrandingu i przejmowania Deutsche Bank Polska.

Wśród blue chipów najmocniej spadł mBank (-2,9 proc.)

Spadł kurs GPW (2,7 proc.), która podała wyniki kwartalne. Analitycy oceniali, że mogły mieć one negatywny wpływ na notowania spółki. Zysk netto spółki w III kwartale wyniósł 37,7 mln zł i okazał się o 5 proc. niższy niż zakładali analitycy.

Asbis zyskał 9,1 proc. Spółka podała w komunikacie, że podwyższa prognozę wyników za 2018 r. i oczekuje zysku netto w przedziale 11,5-13 mln USD. Wcześniejsze prognozy zakładały zysk netto pomiędzy 9 a 10 mln USD.

Zwyżkował także kurs Bytomia (+5,6 proc.) i Vistuli (+2,6 proc.).

Akcjonariusze spółek Bytom i Vistula Group wyrazili w środę zgodę na ich połączenie.

Akcje Herkulesa spadły o 2,5 proc. Value FIZ, jeden z akcjonariuszy spółki zgłosił żądanie umieszczenia w porządku obrad NWZ Herkulesa zwołanego na 20 listopada upoważnienia zarządu do nabycia do 10,71 proc. akcji własnych za maksymalnie 19,6 mln zł, w celu ich umorzenia.

(PAP Biznes)