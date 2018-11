W Warnie nad Morzem Czarnym, gdzie odbywa się spotkanie premierów Bułgarii, Grecji i Rumunii, Bojko Borisowa, Aleksisa Ciprasa i Vioricy Dancili, oraz prezydenta Serbii Aleksandara Vuczicia, Netanjahu poinformował, że w niedzielę prezydent USA Donald Trump ogłosi nowe sankcje przeciw Iranowi.

"Wojujący islam stwarza zagrożenie dla naszej cywilizacji, naszej przyszłości. Musimy dopilnować, aby Iran nie kontynuował swoich złowrogich działań" – podkreślił.

Premier Izraela przypomniał, że w ostatnich tygodniach jego kraj przyczynił się do zapobieżenia dwóm atakom terrorystycznym w Europie - w Paryżu i Kopenhadze. "Myślę, że blokowanie Iranu jest najwyższym priorytetem w naszym programie na rzecz bezpieczeństwa, nie tylko dla Izraela, ale również dla Europy i całego świata" - zaznaczył.

Netanjahu zwrócił uwagę, że Iran stwarza wielkie niebezpieczeństwo dla świata. Dodał, że nowe sankcje przeciwko Iranowi powinny doprowadzić do zmniejszenia strumienia środków finansowego na różne agresywne i terrorystyczne działania tego kraju. "Wierzę, że irańska agresja zostanie w pełni ograniczona przez te sankcje i mam nadzieję, że wszystkie kraje tutaj dołączą do tego wysiłku" – oświadczył Netanjahu, zwracając się do liderów państw bałkańskich.

Izraelski premier podkreślił dobrą współpracę służb bezpieczeństwa Bułgarii, Grecji, Rumunii i Serbii ze służbami izraelskimi. "Otrzymywaliśmy pomoc od waszych krajów. Nie wszyscy o tym wiedzą. Dziękuję za tę współpracę" – podkreślił.

W maju prezydent Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wycofują się z zawartego w 2015 roku porozumienia nuklearnego światowych mocarstw z Iranem. USA nałożyły ponownie sankcje na to państwo oraz firmy z innych krajów, które prowadzą tam interesy. Kolejne obostrzenia Waszyngtonu wymierzone w Teheran wejdą w życie 5 listopada.

Porozumienie w sprawie irańskiego programu nuklearnego, podpisane przez USA, Wielką Brytanię, Francję, Rosję, Chiny, Niemcy i Iran, przewidywało stopniowe znoszenie międzynarodowych sankcji gospodarczych wobec Iranu w zamian za ograniczenie jego programu jądrowego.