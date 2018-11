Kanał HBO podkreślił, że nie jest zadowolony z niewłaściwego wykorzystania przez amerykańskiego prezydenta języka oraz obrazu, kojarzących się z "Grą o Tron". Kilka godzin wcześniej Trump umieścił na swoim koncie na Twitterze grafikę przedstawiającą jego osobę wraz z podpisem "Sanctions are coming" ("sankcje nadchodzą") i datą 5 listopada.

Zarówno kompozycja obrazu, jak i czcionka przypominają grafikę wykorzystywaną w reklamach "Gry o Tron". Ponadto napis "Sanctions are coming" jest trawestacją jednego z głównych sloganów serialowych "Winter is coming" ("zima nadchodzi").

HBO podkreśliło, że nie było poinformowane o planie wykorzystania należącej do tego kanału symboliki, sugerując, że jest to nadużycie cudzego znaku towarowego. HBO jest własnością medialnego giganta Time Warner, do którego należy również stacja CNN, oskarżana często przez Trumpa o rozsiewanie fałszywych informacji na jego temat. (PAP)