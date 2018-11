„Port Gdańsk zdecydował się otworzyć pierwsze biuro w Szanghaju, ponieważ to nie tylko największe miasto w Chinach, lecz także światowy lider wśród portów morskich” – poinformowała rzecznik prasowy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG), Agata Kupracz.

Dodała, że biuro handlowe Portu Gdańsk powstało przy współpracy z PAIH (Polska Agencja Inwestycji i Handlu). Otwarcie placówki miało miejsce podczas targów branżowych CILF 2018. W uroczystości wziął udział m.in. wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Grzegorz Witkowski.

Zadaniem biura będzie wzmacnianie już istniejącego partnerstwa z chińskimi firmami, pozyskiwanie nowych klientów oraz koordynacja wzajemnej współpracy, także w sferze inwestycji.

„Port Gdańsk to dla Azji morska brama do rynków Europy, zwłaszcza Centralnej i Wschodniej. Bezpośrednie, stałe połączenia oceaniczne połączone są z konkurencyjnością. Port w Gdańsku to jeden z najtańszych korytarzy transportowych z Azji do Europy w skali globu” - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes ZMPG Łukasz Greinke.

Podkreślił, że kontakty między gdańskim portem a Chinami trwają od wielu lat.

„Ta współpraca z Chinami to już tradycja. Trwa nieprzerwanie od ponad 15 lat. Stałość relacji, także handlowych, to istotny czynnik w kulturze chińskiej. Nasze nowe biuro przypieczętowuje wzajemne zaufanie, a to z pewnością ułatwi nam pierwszy kontakt z nowymi kontrahentami” – ocenił Greinke.

Jak podała Kupracz, Port Gdańsk jest obecnie najszybciej rozwijającym się hubem transportowym w rejonie Morza Bałtyckiego. Jako jedyny port bałtycki Gdańsk posiada stałe połączenia żeglugowe z portami w Chinach (Szanghaj, Ningbo, Yantian, Xiamen).

Port w Gdańsku również jako jedyny na Bałtyku jest w stanie przyjmować największe na świecie transoceaniczne kontenerowce OOCL. Z tych możliwości już teraz korzystają chińscy giganci rynku m.in. China Merchants, Cosco, China Communications Construction Company, ZMPC czy Steel Searcher.

