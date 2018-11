Ukraiński prezydent przebywał w Stambule w ramach 7. posiedzenia Rady Strategicznej Wysokiego Szczebla Turcja-Ukraina.

„Niezwykle produktywna wizyta” - skomentował Poroszenko na Facebooku dwudniowy pobyt w Turcji.

W niedzielę Poroszenko uczestniczył w uroczystości otwarcia konsulatu w Antalyi. „Co roku przyjeżdża do Turcji prawie 1,5 miliona Ukraińców. Ponad 800 tysięcy z nich – właśnie do Antalyi” - mówił prezydent. „Jednak Antalya to nie tylko kurort. Odbywa się tu wiele międzynarodowych zjazdów. Mam nadzieję, że obecność konsularna Ukrainy w Antalyi umożliwi naszym dyplomatom aktywny udział w tych wydarzeniach” - dodał.

Petro Poroszenko spotkał się również z ukraińską diasporą oraz przedstawicielami Tatarów krymskich.

Prezydentowi towarzyszył Mustafa Dżemilew, lider Tatarów krymskich.

„Będziemy walczyć o powrót Krymu do Ukrainy” - oświadczył Poroszenko.

Temat okupowanego przez Rosję Krymu był obecny również podczas spotkania Poroszenki z prezydentem Turcji.

“Nigdy nie uznaliśmy i nie uznamy nielegalnej aneksji Krymu. Będziemy także kontynuować obronę interesów Tatarów krymskich, zarówno tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia półwyspu, jak i tych, którzy wciąż tam są” - oświadczył w sobotę Recep Tayyip Erdogan podczas wspólnej konferencji po spotkaniu z ukraińskim prezydentem.

Prezydent Turcji wyraził także nadzieję, że sytuacja na wschodzie Ukrainy zostanie rozwiązana dyplomatycznymi i pokojowymi środkami w ramach prawa międzynarodowego.

Petro Poroszenko podziękował Erdoganowi za zdecydowane stanowisko i aktywny udział w procesie uwalniania ukraińskich więźniów politycznych przetrzymywanych przez Rosję na okupowanym Krymie. Podkreślił też, że w osobie Erdogana Ukraina ma przyjaciela i partnera.

"Dla nas ważne jest zapewnienie Turcji, że nie pozostanie ona bezstronna wobec (rosyjskiej) agresji na Morzu Azowskim" - powiedział Poroszenko. Według niego Ukraina ustaliła ze stroną turecką koordynację działań w sprawie sytuacji na Morzu Azowskim, gdzie według władz Ukrainy Rosja od kwietnia zatrzymała bezprawnie ok. 200 jednostek, które płynęły przez Cieśninę Kerczeńską do portów Ukrainy w Berdiańsku i Mariupolu.

Prezydent Ukrainy zaproponował Turcji dołączenie do międzynarodowej misji pokojowej pod egidą ONZ, która ma w przyszłości kontrolować sytuację na wschodzie Ukrainy, gdzie toczą się walki ze wspieranymi przez Rosję separatystami.

„Ufamy Turcji i będziemy szczęśliwi widząc, że bierze ona udział w ustanawianiu pokoju w Donbasie poprzez umieszczenie tam swojej misji” - zapewnił Poroszenko.

Na spotkaniu postanowiono m.in. o podpisaniu ustawy o wolnym handlu między Ukrainą i Turcją do końca roku. Erdogan oznajmił, że liczy na wymianę handlową szacowaną na 10 miliardów dolarów.

"Śledzimy uważnie proces reform na Ukrainie. Sukcesy Ukrainy w tej kwestii będą korzystne nie tylko dla Ukrainy, lecz dla wszystkich krajów regionu" - oświadczył prezydent Turcji.

Z Kijowa Monika Andruszewska (PAP)