To trzeci taki nabór. Wnioski można składać do końca 2018 r. - poinformowała PAP Anna Wnorowska z departamentu rozwoju obszarów wiejskich w urzędzie marszałkowskim.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jest dofinansowany z UE z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu państwa.

Pierwotnie, w ramach PROW 2014-2020, województwo podlaskie miało do dyspozycji na scalanie gruntów ponad 14,5 mln euro (czyli ok. 63 mln zł) - przypomina urząd. Pieniądze te trafiły na realizację sześciu spośród ośmiu projektów, które zakwalifikowano do dofinansowania. Na dwa pozytywie ocenione projekty złożone przez powiaty hajnowski i siemiatycki zabrakło wówczas środków.

Powiaty te dostały dofinansowanie dopiero po tym, gdy na wniosek marszałka województwa, minister rolnictwa i rozwoju wsi zwiększył w marcu 2017 r. kwotę-limit na województwo podlaskie, któremu przyznano na scalenia dodatkowe 15 mln euro. Umowy z tymi dwoma powiatami na łączną kwotę dotacji ponad 46,7 mln zł (prawie 29,7 mln zł z tego to pieniądze z UE) zawarto w 2018 r. po naborze przeprowadzonym wiosną.

Podlaskie powiaty (wnioski składają starostowie) mogą dostać dofinansowanie w wysokości do 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, ale nie więcej niż 650 euro do jednego hektara objętego scaleniem na wykonanie prac scaleniowych i 1,9 tys. euro na jeden hektar scalanych gruntów w ramach tzw. zagospodarowania poscaleniowego.

Samorządowe władze województwa podlaskiego podkreślały wcześniej wielokrotnie, że scalanie gruntów to ważny proces, który pomaga uporządkować rozdrobnioną strukturę własności gruntów, służy poprawie organizacji pól, gospodarstw, powstają także w ramach tych prac drogi dojazdowe do działek. Aby doszło do scaleń, właściciele działek muszą się wcześniej zgodzić na zamiany działek, łączenie działek w większe. Po scaleniu lepiej i wygodniej jest rolnikom gospodarować w takich miejscach.

Urząd marszałkowski informował także wcześniej, że tylko w ramach pierwszych sześciu dofinansowanych projektów będzie scalonych w Podlaskiem ok. 7,3 tys. ha gruntów głównie rolnych, będzie zmodernizowanych 114 km dróg dojazdowych do pól zbudowanych 20 km nowych. Z PROW na lata 2007-2013 scalono 13,5 tys. ha gruntów, zmodernizowano 152 km dróg i zbudowano 14 km nowych. Informowano także, że w Podlaskiem scaleń wymaga ok. 40 tys. ha gruntów.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka