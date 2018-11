Bank Millennium chce zamknąć transakcję zakupu Euro Banku w II kw. 2019 r.



Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Bank Millennium planuje zamknięcie transakcji zakupu ok. 99,79% akcji Euro Banku w II kw. przyszłego roku, zaś połączenie operacyjne banków planowane jest na IV kwartał 2019 r., podał Bank Millennium.

"Zawarta umowa zakupu rozwijającego się z sukcesem Euro Banku to dla nas przełomowa decyzja i bardzo się cieszę, że mogę ją dzisiaj ogłosić. Zgodnie ze strategią 'Dalsza cyfryzacja, klientocentryzm i behawioralna personalizacja', do roku 2020 Bank Millennium zamierza stać się liderem wzrostu na coraz bardziej skoncentrowanym rynku, stąd nasza otwartość na nowe możliwości nieorganicznego wzrostu i przekonanie o powodzeniu tego przedsięwzięcia. Jestem pewien, że razem stworzymy istotną wartość dla klientów, pracowników i akcjonariuszy" - powiedział prezes Banku Millennium Joao Bras Jorge, cytowany w komunikacie.

Przedmiotem transakcji jest nabycie przez Bank Millennium ok. 99,79% akcji Euro Banku od SG Financial Services Holdings - spółki w 100% zależnej Societe Generale (SG) za cenę referencyjną wynoszącą 1 833 mln zł. Ostateczna cena nabycia zostanie skorygowana o zmianę wartości księgowej Euro Banku na dzień zamknięcia transakcji.

"Zgodnie z planem transakcja zostanie zamknięta w II kwartale 2019 r., po uzyskaniu wymaganej zgody KNF i UOKiK, po czym nastąpi fuzja prawna obu banków. Połączenie operacyjne Banku Millennium i Euro Banku planowane jest na IV kwartał 2019 r." - czytamy dalej.

Bank Millennium podał, że przejęcie Euro Banku jest zgodne ze strategią na lata 2018-2020 i powinno wpłynąć na osiągnięcie współczynnika ROE na poziomie trzech najlepszych banków w kraju. Transakcja oznacza także rentowne wykorzystanie nadwyżki kapitału i płynności banku.

Transakcja przyniesie 1,4 mln nowych klientów, co pozwoli bankowi osiągnąć szóstą pozycję pod względem liczby klientów detalicznych w Polsce oraz znacznie zwiększy zasięg geograficzny poprzez poprawę obecności w mniejszych miastach.

"Dzięki fuzji powstanie dużo większy i bardziej konkurencyjny bank, zajmujący wyraźne siódme miejsce na rynku pod względem wartości aktywów, depozytów i kredytów, ze szczególnie silną pozycją w obszarze kredytów konsumenckich. Nastąpi wzmocnienie pozycji banku w obszarze kredytów konsumenckich oraz utrzymanie kompetencji w obszarze funkcjonującego w Euro Banku modelu franczyzy" - czytamy dalej.

Przejęcie zmniejszy udział walutowych kredytów hipotecznych w całkowitym portfelu kredytów do poziomu poniżej 25%.

"Jestem przekonany, że transakcja znacząco zwiększy zysk i skalę działania Banku Millennium oraz sprawi, że staniemy się wiodącym kredytodawcą zaspokajającym potrzeby pożyczkowe Polaków. Istotny jest również fakt, że bank zrealizuje tę transakcję bez podwyższania kapitału własnego" - skomentował wiceprezes Banku Millennium Fernando Bicho, cytowany w komunikacie,

Jak podkreślił prezes, Bank Millennium jest bankiem uniwersalnym, podczas gdy Euro Bank jest ekspertem w oferowaniu kredytów konsumpcyjnych.

"Jest to o tyle ważne, że do 2020 roku chcemy zwiększyć sprzedaż kredytów gotówkowych, szczególnie tych skierowanych do nowych klientów, o 40%. Jeśli dodamy do tego dopełniające się sieci dystrybucji – w tym kompetencje sprzedaży kredytów klientom nowym dla banku oraz zarządzania nową dla nas formą sprzedaży poprzez sieć franczyzową – otrzymamy partnerstwo zbudowane na solidnym fundamencie wiedzy i doświadczenia. Wspólnie zamierzamy budować jeden silny bank z centrami zarządzania w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu, bazując na najlepszych doświadczeniach obu instytucji" - podkreślił Joao Bras Jorge.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

Euro Bank to bank detaliczny, z szeroką ofertą produktów dla klientów indywidualnych. Właścicielem eurobanku jest Societe Generale (SC), europejska grupa świadcząca usługi finansowe w 66 krajach. SC działa w Polsce od 1976 r. Aktywa eurobanku wyniosły 13,8 mld zł na koniec 2017 r.

