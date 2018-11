W poniedziałek Agencja opublikowała dane dotyczące wydobycia i sprzedaży węgla w dziewiątym miesiącu br. Osiągnięte we wrześniu wskaźniki należą do najniższych w historii - miesięczna produkcja węgla po raz drugi spadła poniżej 5 mln ton; pierwszy raz nastąpiło to w grudniu ubiegłego roku.

Zanotowane we wrześniu wyniki są zauważalnie niższe od sierpniowych, kiedy wydobycie i sprzedaż przekraczały 5,4 mln ton, a także niższe w odniesieniu do września 2017 roku, kiedy wielkość wydobycia węgla przekroczyła 5,6 mln ton, a jego sprzedaż wyniosła 5,4 mln ton.

We wrześniu, podobnie jak w sierpniu i lipcu br., miesięczna wielkość sprzedaży węgla była nieznacznie wyższa od produkcji w tym okresie. Wcześniej przez pół roku było odwrotnie - kopalnie więcej wydobywały niż sprzedawały. Ostatnie miesiące przyniosły odwrócenie tej tendencji, co wynikało m.in. z przygotowań do sezonu grzewczego.

Stan zapasów węgla na zwałach w końcu września br. ARP szacuje na ok. 1,9 mln ton, wobec niespełna 2,1 mln ton miesiąc wcześniej.

Od początku tego roku do końca września kopalnie wydobyły łącznie ok. 47,3 mln ton węgla, wobec ok. 48,8 mln ton w tym samym czasie 2017 r. (spadek o ok. 1,5 mln ton), a wielkość sprzedaży tego surowca wyniosła ok. 46,9 mln ton, wobec ok. 49,2 mln ton w ciągu dziewięciu miesięcy 2017 r. (spadek o ok. 2,3 mln ton).

Jak podała ARP w miniony piątek, we wrześniu br. cena węgla dla energetyki spadła - w odniesieniu do sierpnia - o 1,2 proc., zaś cena węgla dla ciepłownictwa wzrosła z miesiąca na miesiąc o 2,6 proc.

"Wrzesień 2018 r. przyniósł kolejny rekordowy wynik dla cen węgla w sprzedaży do ciepłowni przemysłowych i komunalnych oraz lekką korektę dla cen węgla w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej" - komentują w poniedziałek analitycy katowickiego oddziału ARP.

Na rynku europejskim wskaźnik DES ARA (indeks cen węgla w europejskich portach Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) już po raz drugi w tym roku przekroczył barierę 100 USD za tonę - wyniósł 100,32 USD za tonę, czyli 3 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i 11 proc. więcej niż w tym samym czasie przed rokiem.

W przeliczeniu na warunki portów ARA, wrześniowe indeksy w Polsce wyniosły odpowiednio: 76,93 USD za tonę węgla dla energetyki (wzrost o 16,8 proc. wobec ub. roku) oraz 87,50 USD za tonę węgla dla ciepłownictwa (wzrost o 24,3 proc.).

Indeks węgla dla energetyki - pomimo wyniku gorszego niż miesiąc wcześniej - we wrześniu wyniósł 245,38 zł za tonę (11,28 zł za jeden gigadżul energii z węgla) - to 19 proc. więcej niż przed rokiem. Wartość indeksu węgla dla ciepłownictwa wyniosła we wrześniu br. 309,50 zł za tonę (12,83 zł za gigadżul) - ponad 30 proc. więcej niż we wrześniu ub. roku.

W trzecim kwartale br. wartość indeksu cen węgla dla energetyki wyniosła 243,88 zł za tonę (wzrost o 2,4 proc. wobec drugiego kwartału i prawie 19 proc. więcej niż w trzecim kwartale 2017), a indeks cen węgla dla ciepłownictwa wyniósł 304,06 zł za tonę (2 proc. więcej niż w poprzednim kwartale i 27,7 proc. więcej niż w trzecim kwartale 2017).

W całym ub. roku kopalnie wyprodukowały niespełna 65,5 mln ton węgla, wobec prawie 70,4 mln ton rok wcześniej (spadek o 6,9 proc., czyli prawie 4,9 mln ton). Najniższe - do września br. - miesięczne wydobycie odnotowano w grudniu (poniżej 5 mln ton), a najwyższe (powyżej 5,9 mln ton) - w marcu i październiku 2017 r. W tym roku najwyższe wydobycie i sprzedaż węgla odnotowano w marcu (ok. 5,6 mln ton). (PAP)

autor: Marek Błoński