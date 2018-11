"Problem polega na tym, że pana syn został wykorzystany w charakterze słupa przez 9-krotnego oszusta, a służby przed tym nie ostrzegły" - odpowiadała szefowa komisji Małgorzata Wassermann (PiS).

Były premier odpowiadał na pytanie Jarosława Krajewskiego, dlaczego funkcjonariusze ABW mieli zakaz zajmowania się wątkiem zatrudnienia jego syna Michała w OLT Express, a gdyby mieli ten zakaz złamać, grożono im zarzutami o utrudnianie śledztwa.

"Nie mam takiej wiedzy, jeśli takie zakazy były wydawane, kto je wydawał" - powiedział b. premier. "Nie znam tej sprawy, wydaje mi się ona nieprawdopodobna. Nie mam z tym nic wspólnego" - dodał.

Przekonywał, że nikomu innemu tak jak jemu zależało na tym, żeby sprawę wyjaśnić do końca, bo jego syn "jest osobą uczciwą w stu procentach".

"Mój syn był zawsze do dyspozycji organów państwa w tej sprawie, w tym prokuratury" - mówił były szef rządu. "Rządzicie państwo ponad tysiąc dni, nie dziesięć ani sto. Mój syn nigdzie nie wyjeżdżał. Nie było żadnego problemu, aby również w tej sprawie go przesłuchać" - dodał.

Również on sam, jak podkreślał, stawia się na każde wezwanie prokuratury. "Przez ponad tysiąc dni nikomu nie przyszło do głowy, aby mnie przesłuchać w tej sprawie" - mówił. Przekonywał, że przez trzy lata prokuratura w tej sprawie "nawet nie kiwnęła palcem".

"Trzeba było to wyjaśnić, mieliście wszystkie instrumenty. Nie zrobiliście tego. Ja wiem dlaczego, bo wam jest potrzebna ta komisja. Wam jest potrzebny ten spektakl, by co dwa tygodnie albo co dwa miesiące powtórzyć insynuacje, także na temat mojej rodziny" - mówił Tusk. "Czasami sprawy trwają długo, ale wy nie zrobiliście nic, zero" - dodał.

Dlatego, jak dodał, dziś komisja powinna odpowiedzieć opinii publicznej, dlaczego od trzech lat "powtarzane są insynuację" na temat jego rodziny, ale nie uruchomiono "żadnej istotnej operacji" w tej sprawie.

"Nikt nigdy nie kwestionował, że pana syn jest porządnym i uczciwym człowiekiem" - odpowiedziała szefowa komisji.

"Problem polega na tym, że 9-krotnie karany oszust założył linie lotnicze, a przez 9 miesięcy służby specjalnie nie potrafiły zrobić z tym porządku. Mało tego, do zakładania tej linii 9-krotnie karany oszust wykorzystał pana syna. I to jest problem, że zrobiono z pana syna, podczas gdy pan nadzorował służby, słupa" - mówiła Wassermann.

Ponadto - dodała szefowa komisji śledczej - służby, informując ówczesnego premiera o sprawie, nie poinformowały, że jego syn przez kilka miesięcy wspiera 9-krotnego oszusta, "prawdopodobnie nie wiedząc, w czym uczestniczy".

Wiceprzewodniczący komisji Tomasz Rzymkowski (Kukiz'15) kontynuując wątek współpracy syna b. premiera Michała Tuska z należącymi do Amber Gold liniami lotniczymi OLT Express ocenił, że podległe szefowi rządu służby "nie wykonały swoich zadań".

"Panie pośle, to jest dokładnie problem, który domaga się wyjaśnienia. Ja akurat tutaj nie mogę wiele pomóc, bo oczywiście wolałbym żeby służby poinformowały mnie o zagrożeniach dotyczących mojego syna" - odparł Tusk.

Zdaniem b. premiera należałoby zdecydować się na jakąś tezę. "Tzn. czy mój syn został wynajęty, żeby nieświadomie chronić ten interes Marcina P. (szefa Amber Gold), ale wtedy wydaje się rzeczą oczywistą, byłoby to powszechnie znanym faktem" - mówił dalej Tusk.

Rzymkowski nawiązał do wcześniejszych zeznań funkcjonariuszy ABW, którzy zeznali przed komisją, że dopiero w sierpniu 2012 r. dowiedzieli się o tym iż Michał Tusk "wpadł w orbitę bardzo niebezpiecznego środowiska, co zagrażało realnie bezpieczeństwu państwa".

"Nie wydaje mi się żeby miały jakikolwiek powód, aby to zataić przede mną, znaczy zataić własną ocenę tego faktu, ponieważ fakt, że mój syn pracuje na lotnisku i współpracuje z OLT nie był ani faktem powszechnie znanym, ani tajnym" - odpowiedział b. premier.

Tusk zwrócił ponadto uwagę, że kiedy jego syn podjął pracę na lotnisku w Gdańsku i współpracę z OLT Express były one "przedsięwzięciami z punktu widzenia prawa legalnymi". "Mój syn jest człowiekiem bardzo samodzielnym i zasadniczym jeśli chodzi o kierowanie się własnymi opiniami i ocenami. Dopóki nie było jednoznacznego stwierdzenia, że mamy do czynienia z przestępczym procederem on też nie widział powodu żeby to było jakąś szczególną sensacją" - mówił b. premier.

Przewodnicząca komisji śledczej Małgorzata Wassermann (PiS) zwracając się do świadka stwierdziła, iż jeśli ma wątpliwości od kiedy służby wiedziały "o sprawie Amber Gold i o tym co się szykuje", to ona dedykuje "pierwszą z brzegu notatkę". Przytoczyła notatkę z 29 sierpnia 2011 r. w której napisano, że Marcin P. wykorzystuje samolot do lotów na teren Niemiec przewożąc do Hamburga znaczne ilości gotówki.

"Tych notatek jest dużo" - zaznaczyła Wassermann wskazując na kolejną mówiącą o tym, że w opinii osób zatrudnionych w Jet Air (linia lotnicza wykupiona latem 2011 r. przez spółkę Amber Gold) "nie można wykluczyć, że zamiarem nowego inwestora jest zadłużanie spółki i legalizacja środków pochodzących z nieujawnionych źródeł". "Nie ma ani jednej informacji mówiącej o jakimkolwiek innym przeznaczeniu nowopowstałej linii" - powiedziała Wassermann.

>>> Czytaj też: Tusk zmienia spór o Amber Gold w grę wrażeń, a PiS mu pomaga [ANALIZA]