Pracownicy organizacji UnLonely Project, należącej do fundacji Foundation for Art And Healing, pracując w jednej z największych firm technologicznych w USA zauważyli, że wielu pracowników, szczególnie młodych mężczyzn, ma problemy z umiejętnościami interpersonalnymi, które wpływają na jakość ich pracy w grupach – pisze serwis Quartz. Pracodawca zaczął więc uczyć ich tak podstawowych umiejętności, jak utrzymywanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą.

Założyciel fundacji Jeremy Nobel powiedział, że nie może ujawnić nazwy firmy, ale jest to jeden z gigantów z grupy FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google). Pracodawca uznał, że praca nad takimi umiejętnościami będzie dobra dla modelu biznesowego firmy – pisze Quartz.

Według Michigan State University główne zasady kontaktu wzrokowego mówią, że powinno się go utrzymywać przez 50 proc. czasu, kiedy mówimy, i 70 proc. czasu, kiedy słuchamy. Należy go złapać zanim zaczniemy mówić, utrzymywać przez około 4-5 sekund, a jeśli go przerywamy, to przesuwać wzrok na bok, nie w dół.

Jak zauważa Quartz, dla osób wychowanych wśród ekranów komputerowych interakcje na żywo mogą być nieco trudniejsze, a kontakt wzrokowy może nie być czymś intuicyjnym. Badania mówią, że mieszkańcy USA patrzą obecnie na ekrany komputerów, telewizorów czy smartfonów przez 10 godzin dziennie.

