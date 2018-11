Bank Pekao miał 605,79 mln zł zysku netto, 183,3 mld zł aktywów w III kw. 2018r.



Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Bank Pekao odnotował 605,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 536,22 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"To najwyższy zysk netto trzeciego kwartału od trzech lat, osiągnięty dzięki podtrzymaniu solidnej dynamiki dochodów i dobrej kontroli kosztowej. Bank Pekao znacząco podnosi rentowność i potwierdza silną pozycję kapitałową" - czytamy w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 257,99 mln zł wobec 1 152,12 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 618,99 mln zł wobec 580,08 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 183,3 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 185,47 mld zł na koniec 2017 r.

W I-III kw. 2018 r. bank miał 1 537,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 421 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 1 650,8 mln zł wobec 1 472,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) był na poziomie 45,4% za 9 miesięcy 2018 roku wobec 45,2% rok wcześniej.

ROE za 9 miesięcy 2018 r. wyniosła 9,1% i była wyższa o 59 punktów bazowych w porównaniu z rokiem ubiegłym. "To oznacza, że bank jest na dobrej ścieżce do osiągnięcia celu zaplanowanego w swojej strategii do końca 2020 roku" - wskazano w komunikacie.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 17% na koniec września 2018 r. i był wyższy (o 0,5 pkt proc.) niż na koniec września 2017 r.

"Nasz bank rośnie dynamicznie, stając się instytucją finansową pierwszego wyboru dla coraz większej liczby klientów. Poprawiamy dochodowość oraz efektywność operacyjną przy zachowaniu konserwatywnego podejścia do ryzyka" - skomentował prezes Michał Krupiński, cytowany w komunikacie.

Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)