Na środowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 2,08 proc. i wyniósł 2.276,7 pkt., w ciągu ostatnich siedmiu sesji indeks zyskał 9,3 proc.

"Odreagowanie, które teraz obserwujemy zaczyna przedstawiać się imponująco. Mamy potencjał w zwyżce w rejon 2.320 pkt., natomiast wsparciem będzie poziom otwarcia ze środy, czyli okolice 2.220-2.223 pkt." - powiedział podczas środowej sesji Bartosz Kulesza, makler CDM Pekao.

WIG wzrósł o 1,57 proc. i wyniósł 57.818,4 pkt., mWIG40 zwyżkował o 0,82 proc. do 3.920,9 pkt., zaś sWIG80 zniżkował o 1 proc. i zakończył notowania na poziomie 10.846,7 pkt.

Obroty na rynku wyniosły 989,4 mln zł, z czego 739,5 mln zł wygenerowały spółki z WIG20.

Wśród blue chipów najbardziej wzrósł kurs CCC o 5,2 proc.

Zwyżkowała większość spółek z WIG-Banki, to już siódma sesja wzrostowa indeksu, podczas których zyskał on 8,6 proc.

Liderem wzrostów w WIG-Banki był Pekao (+3,34 proc.). Spółka opublikowała w środę wyniki kwartalne. Zysk netto grupy w trzecim kwartale 2018 roku wzrósł do 605,8 mln zł z 536,2 mln zł rok wcześniej.

Zysk banku był wyższy o 4 proc. od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 581,3 mln zł. Michał Konarski, analityk DM mBanku ocenił wyniki Pekao jako neutralne, ale dodał, że przy obecnych wskaźnikach bank jest "handlowany nisko".

Po publikacji wyników zwyżkowało także ING, o 1,4 proc. Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w trzecim kwartale 2018 roku wzrósł do 378,8 mln zł z 375,7 mln zł rok wcześniej. Wynik okazał się zgodny z oczekiwaniami rynkowymi na poziomie 380 mln zł.

Na szerokim rynku zyskała wycena Grupy Azoty (+ 9,5 proc.). Zwyżkowały także Amrest (+9,3 proc.) i Playway (+7,8 proc.).

Kurs Benefit Systems spadł o 9,9 proc. Spółka opublikowała przed sesją raport finansowy za trzeci kwartał 2018 roku. Grupa odnotowała w tym okresie 27,8 mln zł zysku netto, o 9,2 proc. mniej niż oczekiwali analitycy.

Kurs Prime Car Management zniżkował o 5,2 proc. do 8,72 zł. Spółka podała, że zysk netto wyniósł ok. 0,65 mln zł. Jest on niższy od oczekiwanego przez analityków, który miał mieścić się w przedziale 3,5-4 mln zł.

Po sesji PKO Leasing wezwało do sprzedaży 100 proc. akcji Prime Car Management po 11,38 zł za akcję.

Spadkową serię przerwała GPW, której akcje w środę wzrosły o 0,4 proc. Wcześniej, przez 11 sesji, kurs spółki spadł o 17,28 proc.