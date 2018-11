Spółka z Grupy Agora otworzy 3 lokale Papa Diego do końca bieżącego roku



Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Foodio Concepts, spółka z grupy Helios należącej do Agory, uruchomi trzy pierwsze lokale gastronomiczne Papa Diego do końca bieżącego roku w Libero w Katowicach, Forum w Gdańsku i galerii w Poznaniu, poinformował prezes Agory Bartosz Hojka.

"W IV kw. nastąpi otwarcie pierwszych lokali gastronomicznych w galeriach handlowych pod marką Papa Diego" - powiedział Hojka podczas konferencji prasowej.

Wskazał, że otwarcia odbędą się w katowickim Libero, gdańskim Forum i w galerii w Poznaniu.

"Kolejne lokale w Poznaniu będą otwierane w I kwartale 2019" - dodał prezes Agory.

Foodio Concepts to firma założona przez spółkę Helios z Grupy Agora, operatora największej w Polsce sieci multipleksów oraz jej partnerów biznesowych - Piotra Grajewskiego i Piotra Komóra, doświadczonych managerów z branży restauracyjnej, którzy współtworzyli i zarządzali m.in. warszawskimi restauracjami Blue Cactus, Iguana Lounge i Hard Rock Cafe. Spółka z Grupy Agora otworzy sieć lokali z kuchnią meksykańską Papa Diego.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM. Agora jest współwłaścicielem kanału telewizyjnego Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV.

(ISBnews)