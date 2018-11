PKP Intercity odebrało 10 pierwszych wagonów zmodernizowanych przez FPS



Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - PKP Intercity (PKP IC) odebrało 10 pierwszych wagonów, które zmodernizowała dla niego H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych (FPS) w Poznaniu. Realizacja odbywa się w ramach podpisanej w 2017 r. i rozszerzonej w październiku br. umowy na unowocześnienie łącznie 90 wagonów za 410 mln zł, podało PKP IC.

"Konsekwentnie realizujemy założenia strategii taborowej, której celem jest zapewnienie pasażerom coraz wyższego komfortu podróżowania. Pasażerowie z pewnością docenią nowoczesne i komfortowe wagony, w których będą mogli korzystać z licznych udogodnień" - powiedział prezes PKP IC Marek Chraniuk, cytowany w komunikacie.

"Cieszymy się, że w najbliższym czasie pasażerowie będą mogli korzystać z nowoczesnego, bezpiecznego i komfortowego taboru. Jesteśmy dumni, że modernizację wagonów wykonujemy wyprzedzając zakładany harmonogram prac" - dodał prezes FPS Hubert Stępniewicz.

Na razie PKP Intercity odebrało 10 pierwszych wagonów, które już w najbliższych tygodniach wyjadą na tory. Pasażerowie skorzystają w nich z wygodnych foteli, klimatyzacji, gniazdek elektrycznych, elektronicznego systemu informacji pasażerskiej oraz toalet z zamkniętym obiegiem. Komfort jazdy oraz ciszę wewnątrz wagonu zapewni nowoczesna zabudowa wózków. Ponadto zostaną zainstalowane wzmacniacze sygnału komórkowego oraz urządzenia do bezprzewodowego internetu, czytamy w materiale.

Zmodernizowane wagony będą wykorzystywane do obsługi połączeń w całej Polsce. Dostępne będą m.in. na trasach:

- Szczecin - Trójmiasto - Olsztyn - (Białystok)

- Wrocław/Zielona Góra - Poznań - Gdynia/Olsztyn - (Białystok)

- Kraków/Lublin- Katowice - Wrocław - Zielona Góra -Szczecin - (Świnoujście)

- Przemyśl - Lublin - Warszawa - Bydgoszcz - Gdynia/Piła - Kołobrzeg/(Gorzów Wlkp.)

- Suwałki - Białystok/Lublin - Warszawa - Poznań - Szczecin/Gorzów Wlkp./Zielona Góra.

W październiku PKP Intercity rozszerzyło umowę z H. Cegielski Fabryką Pojazdów Szynowych w Poznaniu na wykonanie naprawy okresowej wraz z modernizacją i przeglądem 60 wagonów typu 111A, na kolejne 30 wagonów. Łącznie więc unowocześnionych zostanie 90 pojazdów. Będą to wagony przedziałowe drugiej klasy typu 174A. Łączna wartość kontraktu wynosi 410 mln zł brutto, przypomniano.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2017 roku miał 42,8 mln pasażerów.

(ISBnews)