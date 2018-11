Nie świętujemy w tym roku stu lat niepodległości, lecz setną rocznicę jej odzyskania. Najpierw na krótko, na czas dwudziestolecia międzywojennego, a teraz – miejmy nadzieję – już na dobre (licząc, jak kto woli, od przełomu w czerwcu 1989 r., od zaprzysiężenia Lecha Wałęsy na prezydenta w 1990 r., od pierwszych po wojnie demokratycznych i wolnych wyborów w 1991 r. lub od wycofania wojsk sowieckich z Polski w 1993 r.).

Jednakże zawsze – w trudnych okresach wskrzeszania suwerennej państwowości, w koszmarnych latach wojny, w długich czasach komunistycznej pogardy – przez całe te 100 minionych lat byli tacy, dzięki którym, mówiąc najprościej, niepodległa Polska trwała. Którzy o nią walczyli bądź się o nią troszczyli. Którzy dla niej pracowali, rozsławiali ją lub nie pozwalali o niej zapomnieć. Którzy w taki lub inny sposób jej się przysłużyli. Którzy, wreszcie, choćby wzbudzając kontrowersje, coś dobrego dla niej, a więc i dla nas, zrobili. Takie postaci zamieściliśmy na naszej liście.

Nie jest zaczerpnięta z podręcznika do historii. Nie jest przesiąknięta patosem ani pokryta patyną. Niektóre nazwiska wydadzą się oczywiste, inne mniej; niektóre mogą być dyskusyjne. To nie jest spis bohaterów, choć i tych nie brakuje. Nie jest to też oczywiście żaden ranking (stąd alfabetyczna kolejność). To wybór postaci, które do 100-letniego polskiego zbioru coś niezaprzeczalnie cennego wniosły.

Lista 100. Ludzie Niepodległości

1. Władysław Anders. Dowódca spod Monte Cassino



2. Henryk Arctowski. Dwa szczyty noszą jego imię



3. Leszek Balcerowicz. Akuszer wolnego rynku



4. Władysław Bartoszewski. Ten jest z ojczyzny mojej



5. Mieczysław Bekker. Polski wkład w misję Apollo



6. Robert Brylewski. Diler pozytywnej energii



7. Zbigniew Brzeziński. Nasz człowiek na Kapitolu



8. Jan Czochralski. Komputery noszą jego ślad



9. Ignacy Daszyński. Robotników nie tracił w oczu



10. Roman Dmowski. Wszystko, co polskie, jest moje



11. Dywizjon 303. Ci cholerni Polacy!



12. Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska. Tytani logiki



13. Kazimierz Funk. Od beri-beri do witamin



14. Jerzy Giedroyć. Dyplomaci wciąż myślą jak on



15. Witold Gombrowicz. Rozprawiał się z naszymi wadami



16. Roman Górecki. Finansista, który założył Legię



17. Kazimierz Górski. Strzelić jedną bramkę więcej



18. Władysław Grabski. Pierwszy polski neoliberał



19. Henryk Gruber. PKO to jego dziecko



20. Oskar Halecki. Polak z przemyślanego wyboru



21. Zbigniew Herbert. W gruncie rzeczy to sprawa smaku



22. Gustaw Herling-Grudziński. Niezłomny w swoich przekonaniach



23. Ludwik Hirszfeld. Fascynowała go krew



24. Józef Hofmann. Wynalazca inspirowany muzyką



25. Jan Paweł II. Człowiek z dalekiego kraju



26. Jacek Kaczmarski. Jak mało kto rozumiał polskość



27. Michał Kalecki. Wyprzedził Keynesa



28. Janusz Kamiński. Mistrz hollywoodzkich kadrów



29. Jacek Karpiński. 16 bitów szybszych od Jobsa



30. Jan Karski. Świat nie chciał go usłyszeć



31. Jan Kiepura. Pierwszy głos II Rzeczypospolitej



32. Wojciech Kilar. Polonez, który trafił pod strzechy



33. Stefan Kisielewski. Stańczyk Polski Ludowej



34. Ryszard Kocięba. Wierzył głównie w chirurgię



35. Halina Konopacka. Mistrzyni życiowych rekordów



36. Hilary Koprowski. Ten, który zatrzymał polio



37. KOR. Intelektualiści, nauczyciele, wojownicy



38. Janusz Korczak. Uczył tęsknić za lepszym życiem



39. Wojciech Korfanty. Polakiem został, bo chciał



40. Zofia Kossak-Szczucka. Nieoczywista Sprawiedliwa



41. Ryszard Kukliński. Zawsze lojalny wobec ojczyzny



42. Eugeniusz Kwiatkowski. Nie chciał robić jajek z jajecznicy



43. Karolina Lanckorońska. Dobry duch polskiej nauki



44. Stanisław Lem. Drugi Polak w kosmosie



45. Rafał Lemkin. Najstraszniejsze pojęcie świata



46. Witold Lutosławski. Zamyka muzyczny XX wiek



47. Lwowska szkoła matematyczna. Piękne umysły ze Szkockiej



48. Lwowska szkoła prawa. Uszyli prawo na miarę Niepodległej



49. Józef Mackiewicz. Ogłosił prawdę o Katyniu



50. Bronisław Malinowski. Filozof, który zmienił antropologię



51. Adam Małysz. Orzeł z Wisły szybuje, szybuje...



52. Jerzy Matuszkiewicz. Nuciło go pół Polski



53. Tadeusz Mazowiecki. Pierwszy premier III RP

54. Kazimierz Michałowski. Zakochany w starożytności



55. Halina Mikołajska. Oklaskiwana za talent i odwagę



56. Czesław Miłosz. Wierzył, że okiełzna historię



57. Ignacy Mościcki. Wielki polityk wśród chemików



58. Sławomir Mrożek. Przed głupotą uciekał w groteskę



59. Jan Nowak-Jeziorański. Legendarny kurier z Warszawy



60. Jerzy Nowosielski. Połączył wschód z zachodem



61. Obrońcy w procesach politycznych lat 80. To kwestia uczciwości



62. Ignacy Paderewski. Wirtuoz w fotelu premiera



63. Krzysztof Penderecki. Maestro i autorytet



64. Witold Pilecki. Nazwisko, które jest symbolem

65. Józef Piłsudski. Ostatni romantyczny bohater



66. Polska szkoła filmowa. Kino, które uczyło myśleć



67. Polskie Państwo Podziemne. Podziemne, lecz nie pogrzebane



68. Jerzy Popiełuszko. Jeden, za którym stały miliony



69. Powstańcy Warszawy. Zryw, jakiego nigdy nie było



70. Kazimierz Pużak. Socjalista na dobre i na złe



71. Ludomił Rayski. Efendi, który budował samoloty



72. Janusz Regulski. Jego pasją był prąd



73. Rejewski, Różycki, Zygalski. Tercet do złamania Enigmy



74. Zbigniew Religa. Chirurg, wizjoner, innowator



75. Eugeniusz Romer. Wytyczył granice II RP



76. Józef Rotblat. Odkrywca przerażony odkryciem



77. Tadeusz Rozwadowski. Ojciec Cudu nad Wisłą



78. Artur Rubinstein. Pierwszy obywatel wolnej Polski



79. Wanda Rutkiewicz, Jerzy Kukuczka. Kochali góry nad życie. I stracili życie w górach



80. Tadeusz Sendzimir. Człowiek, który okiełznał rdzę



81. Władysław Sikorski. Symbol trwania państwa polskiego



82. Skamandryci. Wierzyli w dzień dzisiejszy



83. Krystyna Skarbek. Ulubiona agentka Churchilla



84. Maria Skłodowska-Curie. Matka promieniotwórczości



85. Solidarność. Cudowna panna "S"



86. Kazimierz Sosnkowski. Przyjaciel Piłsudskiego, następca Sikorskiego



87. Feliks Stamm. Papa wiecznie niezadowolony



88. Stefan Starzyński. Warszawę widział ogromną



89. Irena Szewińska. Niemożliwe dla niej nie istniało



90. Wisława Szymborska. Jednorazowa do szpiku kości



91. Józef Tischner. Mędrol nieprzeciętny

92. Stanisław Ulam. Gdzie matematyka spotyka Słońce



93. Andrzej Wajda. Wybitnie polski światowy artysta



94. Anna Walentynowicz. Anna Solidarność



95. Lech Wałęsa. Człowiek, który skruszył mur



96. Kazimierz Węglarski. Tata chrzestny przedsiębiorczości



97. Wincenty Witos . Po trzykroć premier



98. Stefan Wyszyński. Jego Kościół był ostoją wolności



99. Jan Zachwatowicz. Warszawę podniósł z gruzów



100. Stefan Żeromski. Sumieniem była mu ojczyzna