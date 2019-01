CCC zwiększa marżę brutto dzięki rozwiązaniu Oracle Retail



Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Sieć sklepów obuwniczych CCC zwiększa rentowność dzięki technologiom Oracle, podał technologiczny koncern. Rozwiązanie Oracle Retail umożliwiło CCC zwiększenie marży brutto o 4,2%.

„Polska sieć sklepów obuwniczych CCC przyspiesza transformację cyfrową, wykorzystując rozwiązania Oracle przeznaczone dla przedsiębiorstw handlu detalicznego. W związku ze swoim szybkim rozwojem firma postanowiła zoptymalizować marże i programy obniżek cen w odniesieniu do zapasów obejmujących 45 000 produktów. Rozwiązania Oracle Retail Merchandising i Planning and Optimatization ułatwiły jej zwiększenie rentowności, a tym samym uzyskanie środków na ekspansję" - czytamy w komunikacie.

Grupa CCC jest jedną z najszybciej rozwijających się w Europie sieci obuwniczych prowadzących sprzedaż wielokanałową. Sprzedaje 50 mln par butów rocznie w 1200 sklepach i 23 krajach, również przez Internet.

„Wykorzystując technologię Oracle Retail Clearance Optimization, Grupa CCC szybko zwiększyła marżę brutto o 4,2%, a sprzedaż zapasów klientom końcowym (ang. sell-through) o 7,1%. Dostępny w ramach tej technologii nowy proces biznesowy zapewnia analitykom z CCC oparte na faktach rekomendacje co do obniżania cen, a także raporty dotyczące wyjątków odnoszące się do modelu, koloru i lokalizacji produktów" - czytamy dalej.

„Oracle Retail Clearance Optimization ułatwia nam elastyczne reagowanie na nowe wymagania biznesowe i potrzeby rynków, a równocześnie zapewnia stabilną, inteligentną i skalowalną platformę. Proces wykonywany wcześniej w 100 procentach ręcznie zastąpiliśmy rozwiązaniem, które przetwarza miliony kombinacji, aby przedstawić naszym specjalistom najlepsze zalecenia. Wykorzystując swoje globalne doświadczenie, Pronos wdrożył nam znakomite rozwiązanie dostosowane do lokalnych wymagań i języków. Oracle Retail Merchandise Operations Management ułatwi nam kontynuację transformacji cyfrowej" - powiedział dyrektor IT Grupy CCC Piotr Pawłowski, cytowany w komunikacie.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)