Archicom kupił działkę we Wrocławiu za 47,5 mln zł netto pod ok. 740 mieszkań



Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Archicom Nieruchomości – 11, spółka zależna Archicom, zawarła umowę nabycia nieruchomości gruntowych położonych we Wrocławiu, o powierzchni ok. 4,9 ha za cenę netto 47,53 mln zł, podała spółka.

„Na zakupionych nieruchomościach spółka pod firmą Archicom Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 11 spółka komandytowa zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną na ok. 740 mieszkań" - czytamy w komunikacie.

Na poczet zapłaty w/w ceny spółka dokonała zapłaty kwoty 34 mln zł netto. Zapłata ceny kwoty została sfinansowana w części z wpływów z emisji akcji oraz w części z wpływów z emisji obligacji serii M3/2018, podano także.

"Zapłata pozostałej części ceny zostanie sfinansowana ze środków własnych" - dodano.

Grupa Archicom, obecna na rynku od ponad 30 lat, zrealizowała już ponad 150 obiektów, w tym budynki mieszkalne, hotele i biurowce. Grupa od kilku lat jest liderem wrocławskiego rynku mieszkaniowego, a dzięki przeprowadzonemu w lipcu 2017 r. przejęciu stała się ogólnopolskim deweloperem, realizującym projekty w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)