PGE włączyła sześć elektrociepłowni w struktury PGE Energia Ciepła



Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Elektrociepłownie w Bydgoszczy, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Zgierzu i Kielcach, wchodzące do tej pory w skład spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, zostało włączonych w struktury PGE Energia Ciepła, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE).

"Za nami realizacja skomplikowanego i wielowątkowego projektu integracji aktywów ciepłowniczych, który przeprowadziliśmy zgodnie z przyjętym harmonogramem i zakończyliśmy w planowanym terminie. Osiągnęliśmy pełen sukces w budowaniu silnego polskiego podmiotu, lidera ciepłownictwa. Jestem przekonany, że zarówno sam proces konsolidacji, jak i funkcjonowanie spółki PGE EC w ramach grupy, będą wskazywane jako modelowy przykład dla innych" - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie.

Przeprowadzone zmiany miały charakter porządkujący i optymalizujący zarządzanie aktywami w ramach Grupy PGE, a ich celem była przede wszystkim szybka i skuteczna transformacja wewnętrznej organizacji i kultury spółki. Zmiana właściciela wewnątrz grupy wiąże się również ze zmianą nazwy wszystkich nowych oddziałów. Kolejnym etapem porządkowania aktywów w ramach zdefiniowanych linii biznesowych będzie wydzielenie Elektrowni Rybnik do PGE GiEK, podano także.

"Integracja aktywów ciepłowniczych w PGE Energia Ciepła przełoży się na większą efektywność zarządczą oraz nowe perspektywy rozwoju spółki. Naszą ambicją jest bycie firmą ciepłowniczą pierwszego wyboru, zorientowaną na klienta oraz dobrym, lokalnym partnerem współpracującym z samorządami" - skomentował prezes PGE Energia Ciepła Wojciech Dąbrowski.

PGE Energia Ciepła planuje zwiększanie potencjału ciepłowniczego, wzrost udziału w zarządzaniu sieciami ciepłowniczymi i budowę do 2030 r. 1000 MW nowych mocy kogeneracyjnych. Zgodnie ze Strategią Ciepłownictwa Grupy PGE, udział paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii powinien przekroczyć 50% do roku 2030, przypomniano.

"Do kluczowych przedsięwzięć należeć będzie modernizacja i rozwój lokalnych systemów ciepłowniczych, wprowadzający technologię kogeneracyjną i dywersyfikujący miks paliwowy, co pozytywnie wpłynie na jakość powietrza i zwiększy bezpieczeństwo energetyczne lokalnej społeczności" - czytamy dalej.

"Przed nami dużo wyzwań zarówno organizacyjnych, jak i biznesowych. Zarządzanie dużym, zintegrowanym branżowo podmiotem, którego spółki i oddziały zlokalizowane są w całej Polsce, będzie wymagało precyzji w planowaniu działań i podejmowaniu decyzji wpisujących się w lokalny kontekst, jak również realizujących strategię całej grupy. Wierzę, że PGE Energia Ciepła umocni pozycję rozpoznawalnej i uznanej firmy na rynku, nie tylko ze względu na skalę i zakres swojej działalności, ale także jako zespół kompetentnych i doświadczonych pracowników, ekspertów branży ciepłowniczej" - podsumował Dąbrowski.

Po konsolidacji PGE Energia Ciepła ma ok. 25% udziału w krajowej produkcji ciepła w kogeneracji. Dysponuje czternastoma elektrociepłowniami w największych miastach, m.in. w Trójmieście, Wrocławiu i Krakowie, o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 7,7 GW oraz 4,1 GW zainstalowanej mocy elektrycznej.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)