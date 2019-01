Feerum otrzymało 5,3 mln euro zaliczki na poczet kontraktu na Ukrainie



Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Feerum otrzymało zaliczkę w wysokości 5,3 mln euro (ok. 22,9 mln zł), co stanowi 15% wartości umowy dotyczącej sprzedaży silosów zbożowych dla ukraińskiej firmy Epicentr K LLC z Kijowa, podała spółka. Dwa duże kontrakty o łącznej wartości blisko 50 mln euro (ok. 210 mln zł) zostały zawarte pod koniec listopada 2018 r. i weszły w życie 20 grudnia 2018 roku, po otrzymaniu przez spółkę pozytywnej decyzji KUKE o ubezpieczeniu należności z tytułu tych kontraktów.

"Spółka otrzymała zaliczkę w wysokości 5,3 mln euro (ok. 22,9 mln zł), z tytułu umowy o wartości 35,6 mln euro na poczet produkcji i dostawy kompleksów silosów zbożowych dla Epicentr K LLC. Termin realizacji umowy upływa 1 października 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Feerum, w ramach swoich zobowiązań kontraktowych, zaprojektuje, wyprodukuje i dostarczy silosy do wskazanych lokalizacji na terenie zachodniej Ukrainy, a także zapewni serwis gwarancyjny i szkolenie pracowników zamawiającego. Spółka nie będzie natomiast odpowiedzialna za montaż i uruchomienie dostarczonych silosów, podano również.

W ostatnim czasie Ukraina zajmowała trzecią pozycję wśród rynków eksportowych firmy. W wyniku podpisanych umów wyjdzie na pozycję lidera wśród partnerów zagranicznych Feerum.

"Kontrakty z ukraińskim kontrahentem oznaczają umocnienie pozycji Feerum w regionie, w którym planujemy dalszy rozwój działalności. Realizacja tych kontraktów będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe Feerum, a skokowy wzrost przychodów grupy będzie zauważalny już w 2019 r. Przed nami więc bardzo ważny okres dla działalności firmy, która ugruntowuje swoją pozycję na rynkach eksportowych" - powiedział prezes Feerum Daniel Janusz, cytowany w komunikacie.

Umowa zostanie sfinansowana w schemacie tzw. kredytu dostawcy, dzięki ubezpieczeniu dostarczonemu przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). W ramach tego schematu finansowania płatność 85% ceny zostanie odroczona i nastąpi w półrocznych ratach płatnych w ciągu 5 lat po wykonaniu kontraktów przez Feerum. Feerum natomiast będzie mogła sprzedać swoje niewymagalne należności z odpowiednim dyskontem na rzecz wybranego banku lub instytucji finansowej, podsumowano.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r.

(ISBnews)