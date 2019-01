„Rozmowy o tworzeniu europejskiej armii są nieuzasadnione nie tylko dlatego, że nikt nie wie, co to jest, ale też dlatego, że bez powodu pomniejsza to zaufanie wobec Stanów Zjednoczonych (…), wprowadza wiele niepotrzebnego zamieszania” - powiedział dziennikarzom minister Linkeviczius po zakończeniu nieformalnego międzynarodowego spotkania ekspertów na temat polityki bezpieczeństwa Snow Meeting, które od 12 lat odbywa się na Litwie.

Minister zaznaczył, że Europa nie powinna wzmacniać swej obronności „w izolacji od innych”, „robić to autonomicznie, dublując NATO, czy rywalizując z Sojuszem”.

Linkeviczius liczy, że USA pozostaną aktywnym graczem w polityce globalnej. „Największa gospodarka świata, kraj posiadający też największy chyba potencjał obronny, bez wątpienia nie może pozostać obojętnym wobec wydarzeń całego świata” - uważa szef MSZ.

Prezydent Litwy Dalia Grybauskaite podczas czwartkowego spotkania z uczestnikami Snow Meetingu wskazała z kolei, że „w dobie pogłębiania się wzajemnych tendencji rozłamu i słabnących kontaktów transatlantyckich Europa powinna wziąć odpowiedzialność za swą obronę przy zachowaniu jedności NATO”.

Według prezydent „każda pustka i brak przywództwa otwiera agresorowi drogę do kontynuacji agresji i destabilizacji sytuacji międzynarodowej".

„Europa nie powinna bać się wzięcia większej odpowiedzialności za swe bezpieczeństwo i (powinna) konsekwentnie zwiększać finansowanie obronności” - czytamy w komunikacie urzędu prezydent, który cytuje Grybauskaite.

Zdaniem litewskiej przywódczyni najbliższy rok będzie trudny dla Unii Europejskiej z powodu braku klarowności w temacie brexitu, rosnącego populizmu przed wyborami do PE oraz długich i trudnych negocjacji w sprawie budżetu unijnego.

„Dlatego ważne jest poszukiwanie jedności państw Unii Europejskiej i zachowanie długoletniej sytuacji geopolitycznej, która przez dziesięciolecia zapewniała bezpieczeństwo i dobrobyt na starym kontynencie” - wskazała Grybauskaite.

Prezydent podkreśliła też konieczność udzielenia pomocy Ukrainie, gdyż „jest to gwarancja bezpieczeństwa Litwy, naszego regionu i całej Europy”.

W dwudniowym nieformalnym spotkaniu Snow Meeting, które zakończyło się w piątek, uczestniczyło około stu ekspertów i polityków z 15 krajów. Polskę reprezentował szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Krzysztof Szczerski.

Jak informuje MSZ Litwy, przewodnim tematem dyskusji były kwestie zachowania mocnych więzi transatlantyckich i wzmacniania NATO, które w tym roku obchodzi 70. rocznicę powstania. Wiele uwagi poświęcono zagrożeniom ze strony Rosji. Rozmawiano też o inicjatywach współpracy w dziedzinie obronności w ramach UE.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)