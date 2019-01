Torpol: PLK unieważniły aukcję, w której oferta spółki była najwyżej oceniona



Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) unieważniły z powodów technicznych aukcję elektroniczną w ramach przetargu na prace na linii kolejowej E59, odcinku Choszczno - Stargard, podał Torpol, którego oferta, warta 546 mln zł brutto, otrzymała najwyższą liczbę punktów w tej aukcji.

"Inwestor podał, że przyczyną unieważnienia aukcji było wystąpienie podczas jej trwania problemów technicznych, które doprowadziły do krótkotrwałych przerw w komunikacji z jednym z serwerów aukcyjnych Inwestora. Powyższy problem mógł doprowadzić w tym konkretnym przypadku do nieodświeżenia informacji w przeglądarkach internetowych wykonawców biorących udział w aukcji. Inwestor niezwłocznie prześle zaproszenie do ponownego wzięcia udziału w aukcji dotyczącej ww. postępowania" - czytamy w komunikacie.

W grudniu Torpol podał, że jego oferta, warta 546 mln zł brutto, otrzymała najwyższą ilość punktów w aukcji elektronicznej PKP PLK, przeprowadzonej w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie prac w ramach projektu pn.: "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Choszczno - Stargard w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie. Cena złożonej oferty przekraczała środki inwestora, które wynoszą ok. 331,2 mln zł brutto.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 752 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)