Pierwotnie głosowanie nad brexitem w Izbie Gmin miało odbyć się w grudniu, ale zostało przełożone na 15 stycznia 2019 roku. Prawie wszyscy spodziewają się, że wynegocjowana przez Theresę May umowa ws. brexitu zostanie odrzucona przez brytyjski parlament. Sprzeciw zapowiedziały wszystkie partie opozycyjne, ok. 100 członków Partii Konserwatywnej i 10 posłów północnoirlandzkiej Demokratycznej Partii Unionistycznej. Z szacunków BBC wynika, że May może przegrać nawet 228 głosami. Jeśli tak się stanie premier Theresa May w ciągu trzech dni będzie musiała przedstawić plan B, czyli dalsze kroki w negocjacjach z UE. Odrzucenie umowy ws. brexitu może się też skończyć wezwaniem do wotum nieufności wobec rządu przez opozycyjną Partię Pracy. Sama May także może podać się do dymisji.

W poniedziałek brytyjska premier May ostrzegła, że odrzucenie przez Izbę Gmin porozumienia grozi twardym brexitem lub nawet rezygnacją z decyzji o wyjściu z Unii Europejskiej. Oznaczałoby to pierwsze w historii niezrealizowanie przez polityków woli wyborców, wyrażonej w referendum z 2016 roku.

Z kolei z informacji dziennika "The Guardian" wynika, że Unia spodziewa się otrzymania od Theresy May wniosku o „techniczne przedłużenie” procesu brexitu. Przy takim scenariuszu przewodniczący Rady Europejskiej zwołałby nadzwyczajne posiedzenie przywódców UE, a ci musieliby jednogłośnie poprzeć wniosek Wielkiej Brytanii.

„Wszystkie spekulacje dotyczące brexitu powinny dotyczyć tego, na jakich zasadach Wielka Brytania opuści UE. Wszelkie inne rozwiązania będą trudne bowiem do wprowadzenia, biorąc pod uwagę obecną arytmetykę parlamentarną. Konsensus brytyjskich posłów byłby potrzebny również w przypadku każdej alternatywnej umowy z UE, a także decyzji o przeprowadzeniu drugiego referendum lub o przedłużeniu okresu przed wejściem w życie Artykułu 50. Traktatu o UE. Jak dotąd jedyną rzeczą, którą usłyszeliśmy od parlamentarzystów w Londynie, jest to, czego nie lubią, i bardzo niewiele na temat tego, na co się zgadzają” – pisze w komentarzu Łukasz Wardyn, dyrektor - Europa Wschodnia, CMC Markets.

Główny ekonomista XTB Przemysław Kwiecień zwraca uwagę, że trudno będzie odwołać Theresę May, bo obroniła się niedawno w głosowaniu nad wotum zaufania w swojej partii, Torysi nie mogą jej więc zmienić przez rok. "Nie są też na tyle samobójcami, aby poprzeć ewentualny wniosek o wotum nieufności złożony przez Partię Pracy. Jedynym sensownym wyjściem wydaje się przedłużenie okresu przejściowego. May do tej pory wykluczała taką możliwość, ale to taktyka dyplomatyczna – wiadomo, że do końca musi walczyć o wynik głosowania. Jeśli okres przejściowy nie zostanie wydłużony, dojdzie do chaotycznego brexitu a to najgorsze rozwiązanie z możliwych” – ocenia Kwiecień.

Jak zareaguje rynek?

Zaplanowane na wtorkowy wieczór głosowanie to dziś kluczowe wydarzenie na rynkach. "Głosowanie to może wywołać na rynkach krótkoterminową zmienność, ale kluczowe dla rynków będą teraz dane z Wielkiej Brytanii za IV kwartał 2018 i to, co firmy przedstawią na ten rok" - mówi Ruben de la Torre, starszy manager portfelowy w Andbank Wealth Management.

Na rynku walutowym około godziny 10:00 euro zyskiwało 0,05 proc. do 1,1470 USD. Japoński jen taniał o 0,5 proc. do 108,67 za dolara USA, a brytyjski funt umacniał się o 0,1 proc. do 1,2883 USD.

„Paradoksalnie w ostatnich dniach funt zyskiwał właśnie ze względu na oczekiwania, co do wydłużenia negocjacji. Trzeba jednak pamiętać, że samo wydłużenie jeszcze niczego nie rozwiązuje – Brytyjczycy muszą mieć pomysł, co miałoby ono zmienić” – komentuje Przemysław Kwiecień z XTB.

Zdaniem analityków Ebury, inwestorzy nie są przekonani, że odrzucenie umowy ws. brexitu i porażka May będą oznaczać wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia. „Oznacza to, że odrzucenie porozumienia niekoniecznie będzie wiązało się z istotną wyprzedażą funta brytyjskiego, czego oczekiwaliśmy wcześniej. Ze względu na to, że scenariusz odrzucenia porozumienia jest obecnie oczekiwany, reakcja rynku walutowego w przypadku jego realizacji powinna być umiarkowana i wyraźnie mniejsza niż w przypadku materializacji drugiej opcji. Istotne w tym przypadku będzie to, co nastąpi po głosowaniu. Ewentualne przyjęcie umowy powinno wiązać się z kolei z wyraźnym umocnieniem szterlinga z uwagi na zredukowanie obaw związanych z brexitem” - piszą w raporcie Enrique Diaz-Alvarez, Matthew Ryan, Roman Ziruk.

A jak zareaguje polska waluta? Na rodzimym rynku także trzeba spodziewać się wyżej zmienności. "Jeśli w dzisiejszym głosowaniu w brytyjskiej Izbie Gmin zrealizuje się scenariusz korzystny dla funta brytyjskiego, polska waluta powinna również zyskiwać w relacji do głównych walut. Jeśli nie – złoty może się osłabić. Jest to związane z faktem, iż tak istotne wydarzenie nie powinno pozostać bez wpływu na sentyment do aktywów europejskich oraz aktywów ryzykownych – a złotego można zaliczyć do obu tych grup" - uważa Roman Ziruk z Ebury Polska.

