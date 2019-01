Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,65 proc. do 24 065,59 pkt. S&P 500 zwyżkował o 1,07 proc. do 2610,30 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 1,71 proc. do 7023,83 pkt.

W Chinach zapowiedziano we wtorek, że władze obniżą podatki "na większą skalę", aby pomóc spowolnionej gospodarce. Rząd ma zamiar nadal obniżać podatki, zwłaszcza dla małych i średnich firm - wynika z oświadczenia przekazanego dziennikarzom.

Na notowania podczas wtorkowej sesji na Wall Street nie miał większego wpływu wynik głosowania w brytyjskiej Izbie Gmin nad umową z UE ws. brexitu. Zgodnie z przewidywaniami, Izba zagłosowała we wtorek wieczorem przeciwko proponowanemu przez rząd Theresy May projektowi umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przeciwko propozycji zagłosowało 432 posłów przy zaledwie 202 głosach poparcia (większość 230 głosów).

To najwyższa porażka urzędującego premiera w historii brytyjskiego parlamentaryzmu.

Zgodnie z przyjętą w ubiegłym tygodniu zmianą proceduralną May będzie musiała przedstawić plany dotyczące następnych kroków w ciągu trzech dni obrad Izby Gmin, tj. najpóźniej w poniedziałek, choć najprawdopodobniej zrobi to znacznie wcześniej.

Wśród możliwych scenariuszy są m.in.: powtórzenie głosowania w parlamencie po uzyskaniu dalszych zapewnień politycznych ze strony Unii Europejskiej, przedłużenie procedury wyjścia ze Wspólnoty na mocy art. 50 traktatów lub nawet wyjście z UE bez umowy, organizacja drugiego referendum lub zwołanie przedterminowych wyborów parlamentarnych. (PAP)