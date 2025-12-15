Spośród dziesięciu punktów pierwszy dotyczy regularnych konsultacji między ministerstwami obrony w sprawach polityki zbrojeniowej. Kolejne obejmują m.in. utworzenie w Berlinie biura łącznikowego ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego pod nazwą „Ukraine Freedom House” czy wzmocnienie personelu wojskowego przy ambasadzie Niemiec w Kijowie.
Ukraina ma produkować opracowane przez siebie drony bojowe w Niemczech
Zgodnie z dokumentem Ukraina ma produkować opracowane przez siebie drony bojowe w Niemczech. W tym celu zawarto już porozumienie między ukraińskim producentem dronów Frontline Robotics a niemiecką firmą zbrojeniową Quantum Systems.
Rząd w Berlinie rozważa także wykorzystanie federalnych gwarancji inwestycyjnych w celu wspierania zaangażowania niemieckich firm zbrojeniowych w Ukrainie. Obie strony mają wprowadzić środki zapobiegające korupcji przy zakupach zbrojeniowych.
Wspólne zakupy uzbrojenia
Plan przewiduje również analizę możliwości wspólnych zakupów uzbrojenia przeznaczonego do ochrony przestrzeni powietrznej NATO, w szczególności dronów przechwytujących. Broń ta byłaby produkowana w Ukrainie.
Sygnał dla Donalda Trumpa
Agencja Reutera ocenia, że Berlin i Kijów, ogłaszając plan, starają się wysłać prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi sygnał, że Europa stoi po stronie Ukrainy.
„Silny ukraiński przemysł obronny ma kluczowe znaczenie dla obrony przed rosyjską inwazją i jest istotnym elementem gwarancji bezpieczeństwa, mających odstraszyć przyszłą agresję Rosji” – głosi dokument, udostępniony podczas pobytu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Berlinie.
Rozmowy w Berlinie
W poniedziałek w Berlinie zakończyła się druga runda rozmów Zełenskiego i ukraińskiej delegacji z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.
Wieczorem do Zełenskiego i kanclerza Niemiec Friedricha Merza mają dołączyć w urzędzie kanclerskim politycy europejscy najwyższego szczebla. Na tę sesję negocjacji, prawdopodobnie ostatnią w Berlinie, zaproszenie otrzymała także delegacja amerykańska.