Atal wprowadził do oferty 144 lokale w III etapie os. Kliny Zacisze w Krakowie



Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Atal rozpoczął sprzedaż 144 lokali w ramach III etapu krakowskiej inwestycji Kliny Zacisze, podała spółka. W tej części projektu zaprojektowano trzy budynki z 143 mieszkaniami oraz jednym lokalem usługowym. Planowany termin oddania do użytkowania III etapu inwestycji Atal Kliny Zacisze to IV kw. 2020 roku.

"W ramach trzeciego etapu inwestycji Atal Kliny Zacisze powstaną trzy pięciopiętrowe budynki, w którym zaprojektowano 143 mieszkania o powierzchniach od 26,09 do 106,82 m2. W ofercie są lokale o zróżnicowanych układach - jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowe - z przemyślanym podziałem wnętrz, gwarantującym łatwość aranżacji i wygodę użytkowania. [...] Na parterze jednego z budynków znajdzie się lokal usługowy" - czytamy w komunikacie.

"Kraków jest dla Atalu jednym z najbardziej perspektywicznych i zarazem kluczowych rynków. Obecnie realizujemy tu szereg wieloetapowych inwestycji, w których mieszkania szybko znajdują swoich nabywców. W ubiegłym roku sprzedaliśmy w stolicy Małopolski ponad 350 mieszkań i przekazaliśmy klientom klucze do blisko 850 lokali. Liczymy na duże zainteresowanie najnowszą odsłoną naszej krakowskiej oferty" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w materiale.

Na krakowskie portfolio dewelopera - poza Atal Kliny Zacisze - składa się szereg inwestycji. Dostępne jest kilka ostatnich mieszkań w Aleja Pokoju 83 - nowoczesnym osiedlu o kameralnym charakterze. W ofercie są również mieszkania w drugim etapie prestiżowej inwestycji Apartamenty Przybyszewskiego II, która powstaje w sercu Krakowa, przy ul. Przybyszewskiego. Trwa także sprzedaż przestrzeni biurowych i usługowych w ramach osiedla Atal Residence Zabłocie. Lokale powstają w zabytkowym budynku funkcjonującym dawniej jako część fabryki kosmetyków Miraculum, przypomniano.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

(ISBnews)