Liczba pozyskanych przez PBKM próbek wzrosła o 5,8% r: r do 21,7 tys. w 2018 r.



Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) pozyskał 21 700 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w 2018 roku wobec 20 519 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 5,8%, podała spółka.

„Liczba pozyskanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek pozyskanych w ciągu 12 miesięcy 2018 roku w obszarze B2C wyniosła 21 700 wobec 20 519 próbek krwi pępowinowej lub tkanek pozyskanych w okresie 12 miesięcy 2017 roku, co stanowi wzrost o 5,8%; liczba pozyskanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w IV kwartale 2018 roku w obszarze B2C wyniosła 5 878 wobec 5 032 w IV kwartale 2017 roku, co oznacza wzrost o 16,8%; liczba pozyskanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w IV kwartale 2018 roku w obszarze B2C bez uwzględnienia wyników operacyjnych portugalskiej spółki Stemlab wyniosła 5 309 wobec 5 032 w IV kwartale 2017 roku, co oznacza wzrost o 5,5%" - czytamy w komunikacie.

Liczba przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C na koniec IV kwartału 2018 roku wyniosła 231 968 (w tym: 44,6% umów w modelu abonamentowym), wobec 147 023 próbek krwi pępowinowej lub tkanek przechowywanych na koniec IV kwartału 2018 roku (w tym 62,1% umów w modelu abonamentowym), co oznacza wzrost o 57,8%; liczba przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C oraz B2B na koniec IV kwartału 2018 roku wyniosła 286 952 wobec 159 288 próbek krwi pępowinowej lub tkanek przechowywanych na koniec IV kwartału 2017 roku, co oznacza wzrost o 80,1%, podano także.

Szczegółowe informacje na temat danych operacyjnych za IV kwartał 2018 roku zostaną zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, którego termin publikacji zostanie podany w oddzielnym raporcie, zaznaczono także.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)