Jak przypomniał Merchel, "wprowadziliśmy dwie zmiany, a trzecią wprowadzimy za chwilę". "Obniżyliśmy wadium, obniżyliśmy gwarancję, a za chwilę wprowadzimy zapisy waloryzacyjne dla nowych kontraktów" - podał prezes PKP PLK.

"To powoduje otwarcie na mniejsze firmy, m.in. firmy polskie z potencjałem, których dotąd nie było stać na zawieranie dużych kontraktów, przy których należało zabezpieczyć duże środki finansowe" - powiedział. Dodał, te zmiany "są bardzo pozytywnie odbierane przez sektor bankowy".

"Dla przykładu możemy podać zabezpieczenia dla kontraktu do 100 mln zł" - podał Merchel. Zaznaczył, że poprzednio wykonawca musiał wpłacić wadium do przetargu w wysokości 3 proc., a następnie musiał mieć zabezpieczenie gwarancyjne 10 proc. "Obecnie, w nowych kontraktach ogłaszanych od grudnia, wykonawca wpłaca 1 proc. wadium, i zabezpiecza na pierwszy etap prac środki na poziomie 2 proc., a docelowo do 5 proc." - tłumaczył Merchel.

"Mamy nadzieję, że to wpłynie na rozwój firm, których do tej pory nie było stać na startowanie w przetargach" - powiedział prezes.

W rozmowie z PAP odniósł się także do waloryzacji, która "ma na celu zabezpieczenie dwóch stron, dlatego waloryzacji będzie podlegało 50 proc. kontraktu". "Został już utworzony jeden koszyk prac i materiałów, które będą podlegały waloryzacji" - podał i zaznaczył, że strony pracują jeszcze nad dwoma kolejnymi koszykami, które mają być wpisane w nowe umowy

Nowe zasady zostaną wprowadzone we wszystkich przetargach, które kolejowa spółka będzie ogłaszała po 1 lutego tego roku.(PAP)

autor: Mariusz Polit, Łukasz Pawłowski