"Hoist Finance może potwierdzić, że jesteśmy na końcowym etapie osiągania porozumienia w sprawie nabycia około jednej trzeciej wszystkich aktywów nieregularnych posiadanych przez GetBack" - czytamy w komunikacie.

Wczoraj GetBack poinformował, że Hoist wycofuje się z inwestycji we wszystkie aktywa GetBack, a zarząd GetBack zmuszony jest do złożenia w sądzie zupełnie nowej propozycji układowej. W efekcie zakończenia rozmów z Hoist, zarząd w szybkim tempie wrócił do alternatywnego - dla operacyjnego i inwestorskiego - planu działania. Scenariusz operacyjno-inwestorski zakłada spłatę na poziomie 25 proc. w ciągu 8 lat.

Dziś zostanie przedstawiony obligatariuszom całkowicie nowy scenariusz tzw. stopniowego upłynniania aktywów.

"Hoist Finance pozostaje zaangażowany na polskim rynku i jest gotów uczestniczyć w rozwiązaniach, które mogłyby pomóc stronom powiązanym w zabezpieczeniu zarówno wartości, jak i uczciwego traktowania dłużników" - powiedział country manager Hoist Finance Polska Maksym Wójcik, cytowany w komunikacie.

GetBack S.A. w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

