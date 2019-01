Wcześniej zawarto umowy na przebudowę wiaduktów: w Ptaszkowej za 6 mln zł oraz w Nowym Sączu za 4 mln zł netto. Według zarządcy infrastruktury kolejowej realizacja tych wszystkich przedsięwzięć ułatwi dostęp do atrakcyjnych turystycznie rejonów na południu Małopolski.

„Dzisiejsza umowa to bardzo dobra wiadomość dla Małopolan, a także dla turystów, którzy zarówno w okresie zimowym, jak i wakacyjnym podróżują po naszym województwie. Inwestycje przyczynią się do tego, że podróżowanie będzie sprawniejsze i bardziej komfortowe” - ocenił we wtorek wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Zaplanowane na ten rok prace na linii 96 między Grybowem a Kamionką Wielką zakładają wymianę 16 km torów i elementów sieci trakcyjnej. Poprawiony zostanie poziom bezpieczeństwa na 22 przejazdach kolejowo-drogowych, a na przystanku kolejowym w Mszalnicy będzie przebudowany peron.

W zeszłym roku pomiędzy Grybowem a Kamionką Wielką, zakończono prace za ok. 70 mln zł. Dzięki temu, do dyspozycji podróżnych oddano wygodniejsze perony w Grybowie, Ptaszkowej i Mszalnicy, a pociągi jeżdżą zmodernizowanym torem. Zwiększył się poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane są w ramach projektu za 300 mln zł netto zakładającego modernizację linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów – Muszyna. Jego zakończenie zaplanowano w 2023 r. Finansowane zapewnia budżet państwa.

Jak przypomniał prezes PKP PLK Ireneusz Merchel, w Małopolsce - tylko ze środków budżetowych - zarządca linii kolejowych realizuje obecnie inwestycje za ponad 400 mln zł.(PAP)

autor: Rafał Grzyb