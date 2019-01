"Pokażemy im możliwości inwestowania nad Wisłą, które mogłyby przekuć w wymierne korzyści. Przekonamy ich do tego, że Polska jest otwarta na innowacyjny biznes" - mówi, cytowana w czwartkowym komunikacie, szefowa biura PAIH w Singapurze Magdalena Smolak.

Planowane są spotkania z 10 firmami, m.in. z segmentu internetu rzeczy, czy tworzącymi rozwiązania IT dla branży spożywczej.

"Aby zachęcić azjatyckich partnerów do inwestowania w naszym kraju wskażemy na ułatwienia w prowadzeniu działalności B+R (m.in. od niedawna obowiązujące ulgi podatkowe z tytułu uzyskania prawa własności intelektualnej – IP Box)" - dodaje.

Według szefowej singapurskiego biura Polska budzi w Singapurze zainteresowanie jako potencjalne centrum obsługi klientów w tej części Europy, "ze względu na strategiczne położenie i wysoko wykwalifikowane kadry IT".

Jak podkreśla PAIH, Singapur to 5. największy partner handlowy Polski wśród państw ASEAN, a dla UE największy. "W październiku zeszłego roku UE i Singapur przypieczętowały porozumienia, które nie tylko zliberalizują handel, ale zapewnią wzajemną ochronę inwestycji. Ma to prowadzić do polepszenia klimatu inwestycyjnego" - przypomniano. Chodzi o porozumienia o wolnym handlu (FTA) i wzajemnej ochronie inwestycji podpisane między UE a Singapurem 19 października 2018 r. Sygnatariuszom umowy zależy na jak najlepszym zrozumieniu jej postanowień i skutecznym wykorzystaniu ich przez biznes po obu stronach globu. Służą temu m.in. międzynarodowe konferencje eksperckie. W jednej z nich uczestniczą w czwartek i piątek przedstawiciele PAIH.

Jak powiedział Jan Kamoji-Czapiński z PAIH, Agencja obsługuje obecnie dwa projekty inwestycyjne z Singapuru, ale ma nadzieję, "że spotkania z tamtejszymi firmami IT zaowocują pozyskaniem kolejnych". "Zdążyliśmy już przywyknąć do inwestycji z dalekiej Azji, jednak te pochodzące z Singapuru wciąż należą w Polsce do rzadkości" - podkreślił.

Dodał, że zawarta w zeszłym roku umowa o wzajemnej ochronie inwestycji zapewnia niedyskryminację i wysoki poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności inwestycyjnej. – Zgodnie z umową europejskie firmy w Singapurze i tamtejsze w UE, będą traktowane na równi z podmiotami lokalnymi, a swoich praw będą mogły dochodzić w sądach. (PAP)

autor: Magdalena Jarco